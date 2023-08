ชวนไปติดเกาะที่ “Castaway” ชิมเมนูฟิวชั่นสูตรเฉพาะ กับวิวสบายสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

“Castaway” ตั้งอยู่ภายใน The Gems Mining Pool Villas Pattaya เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร.0-3822-2222

Instagram: @thegemspattaya

มาเที่ยวที่หากว่าต้องเลือกร้านอาหารในมื้ออร่อย หลายๆ คนก็มักจะมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารริมทะเลที่มีอยู่มากมาย แต่มื้อนี้ขอชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศ พาไปเที่ยวเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้นั่งชิลๆ บรรยากาศสบายๆ พร้อมกับชิมของอร่อยทั้งคาวหวานมื้อนี้มากันที่ที่ตั้งอยู่ภายใน The Gems Mining Pool Villas Pattaya โดยที่นี่เป็นโรงแรมสวยในบรรยากาศ 2 แบบ ทั้งบรรยากาศซาฟารีแบบแอฟริกาใต้ ส่วนอีกฝั่งก็เป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และห้องอาหารที่เราจะมาชิมของอร่อยกัน ก็อยู่ในฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ริมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยความสดใสเมนูอาหารของที่นี่จะเป็นสไตล์ฟิวชั่น เวสเทิร์น-ไทย ซึ่งเป็นสูตรที่เชฟคิดมาโดยเฉพาะ โดยเลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียมนำเข้า ส่วนอาหารทะเลก็เลือกมาสดๆ จากทะเลชลบุรี และมีทั้งเมนูอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่มหลากหลายประเดิมเมนูอร่อยด้วย(390 บาท) หน้าตาคล้ายกับกุ้งสร่ง แต่ที่นี่ใช้กุ้งลายเสือห่อด้วยแป้ง Kadayif นำเข้าจากอินเดีย นำไปทอดให้กรอบ เสิร์ฟคู่กับ ซัลซ่ามะเขือเทศ และซอสเลมอนมายองเนสแซฟฟรอนต่อด้วยเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่(390 บาท) หน้าตาคล้ายกับพิซซ่าแบบพับ ไส้ด้านในมีกุ้งขาว เบคอน หอมแดง พริกจาลาปิโนดอง และมอสซาเรลลาชีส กินคู่กับซอสมะเขือเทศและซัลซ่าชวนซดซุปรสชาติดี(390 บาท) เป็นเมนูที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น ตัวซุปรสชาติจะคล้ายๆ พิซซ่าซอสใส่แซฟฟรอน มีความเผ็ดนิดๆ ใส่หอยแมลงภู่ดำจากออสเตรเลีย กุ้งลายเสือ และหมึกสายจากชลบุรีอีกเมนูกินเล่นสไตล์ไทย(390 บาท) ที่จะใช้เนื้อทูน่าชิ้นใหญ่ นำไปเซียร์ให้ด้านนอกสุกนิดเดียว ราดด้วยซอสต้มข่าแบบไทย แต่งด้วยไข่ปลาสีดำและแผ่นทองคำเปลวกินเพลินๆ กับ(350 บาท) ที่เป็นแป้งโฮมเมดแบบบางกรอบ ทาด้วยซอสทำจากมะเขือเทศ หน้าพิซซ่าเป็นมะเขือเทศ โหระพา และบอคคอนชินี มอสซาเรลลาชีส อบออกมาร้อนๆ แป้งบางกรอบอร่อยมากๆมาต่อที่(1,190 บาท) ใช้เนื้อสันนอกนำเข้าจากออสเตรเลีย นำมาโรยเกลือ พริกไทย ใส่เฮิร์บออยล์ แล้วนำไปกริลล์ ทอปด้านบนด้วยบัตเตอร์เฮิร์บ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเป็นเห็ดนางรมหลวงนำไปซูวีแล้วผัดกับเครื่องเทศ มาพร้อมกับซอสพริกไทยถ้าไม่กินเนื้อ ที่นี่ก็มี(690 บาท) ใช้เนื้อหมูคุโรบูตะนำมาหมักให้เข้าเนื้อ แล้วนำมาซูวีให้เนื้อสุกแต่ยังนุ่มฉ่ำ ก่อนจะนำไปกริลล์อีกรอบให้หอมๆ เสิร์ฟเคียงกับเฟรนช์ฟรายส์และซอสพริกไทยใครอยากกินข้าว ที่นี่ก็มีจานอร่อย(290 บาท) ตัวหมูเป็นหมูส่วนสันคอ นำไปหมักซอสสูตรพิเศษแล้วนำไปทอด เสิร์ฟคู่กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ และไข่ออนเซน เคียงด้วยกระเทียมเจียวกับพริกขี้หนูทอดเปลี่ยนมาชิมของหวานกันบ้าง(240 บาท) เป็นของหวานแต่หน้าคาว เพราะตัวแป้งเครปกรอบนอกนุ่มใส ไส้เป็นผักโขมอบชีสใส่เบคอน ส่วนของหวานจริงๆ เป็น(260 บาท) แป้งเครปกรอบๆ สอดไส้ด้วยข้าวเหนียวมูน มะม่วงน้ำดอกไม้สุก และวิปครีม ส่วนเมนูเครื่องดื่มมีให้เลือกอร่อยหลากหลาย ดื่มแล้วอร่อยเย็นชื่นใจเห็นบรรยากาศนั่งสบายๆ แบบนี้ ถ้ามาช่วงบ่ายก็เหมาะอย่างยื่นที่จะมานั่งจิบชา ชิมขนม โดยที่นี่ก็มีเสิร์ฟ(950 บาท ทานได้ 2 คน) ที่จะเสิร์ฟทุกวัน เวลา 10.00 -17.00 น. เลือกเครื่องดื่มได้ว่าเป็นชาร้อนหรือกาแฟ ส่วนขนมก็มีทั้ง มินิเบอร์เกอร์ สโมคแซลมอนซาวครีม สโคนช็อกโกแลต เสิร์ฟกับครีมชีสและแยมสตอเบอรี่ ชูครีม ฟรุ๊ตทาร์ตผลไม้ เอแคลร์ ช็อกโกแลต เครมบรูเล่ใครที่กินอิ่มๆ แล้ว ชวนแวะพักที่นี่สักคืน โดยที่ The Gems Mining Pool Villas Pattaya มีห้องพักหลายแบบให้เลือกพัก มีอาหารอร่อยให้ชิม และยังมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น SUP Board , Scooter ใต้น้ำ เครื่องเล่นและหาดทรายจำลอง หรือใครอยากผ่อนคลาย ก็ยังมีสปา สตรีม ซาวน่า และออนเซน อีกด้วย