บรรยากาศงาน "centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023" ที่เซ็นทรัลเวิลด์

1.ศูนย์การค้าเปิดให้บริการถึง 23.00 น. และขยายเวลาให้บริการโซน Balcony on 3rd, ต้นคริสต์มาส และคริสต์มาสมาร์เก็ตหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์เปิดให้บริการถึง 23.30 น.2.ชมสดหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ ประตูเปิด 18.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอป Central Life X และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลด คลิก https://bit.ly/centrallifexctwcountdown3.ชมผ่านถ่ายทอดสด· ผ่าน FacebookLive และYouTubeLive centralwOrld เวลา 19.00-00.30 น. หรือชมแชร์สดจากเพจ centralwOrld สู่เพจพันธมิตรชั้นนำ อาทิ ข่าวสด, ช่อง 7, เดลินิวส์ออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, Bangkok Post , FEED, GLOBE, GMM25, Manager Online, ไทยรัฐออนไลน์ และ Workpoint และ Facebook page ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ· ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.30-00.30 น.,· ชมภาพสด ผ่านจอที่บริเวณร้านอาหาร ชั้น 3 โซน Atrium, ผ่านจอ LED ที่ลาน Square B,C (พื้นที่แนะนำสำหรับผู้ใช้รถเข็น)4.แนะนำเส้นทางจราจรเข้า-ออกสะดวก รถไฟฟ้า BTS โดยเปิดให้บริการถึง 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 66ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สามารถใช้เส้นทางจราจรเข้า-ออก ด้านถนนพระราม1 และทางเข้าฝั่งวัดปทุมวนาราม หรือแนะนำให้เดินทางด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.centralworld.co.th/BangkokcOuntdOwn2023/ รายละเอียดการเข้างาน : https://www.centralworld.co.th/BangkokcOuntdOwn2023/regulations.html31 ธ.ค. 2565 อัพดีกรีความสนุกระดับโลก กับ 7 ไฮไลต์เคานต์ดาวน์สนั่นโลก ที่เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวของไทย1.The World artist of the century ศิลปินระดับโลก ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่นี่ที่เดียว THE RETURN OF K-POP KING “RAIN” ศิลปินที่ดันวงการเคป๊อปให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก2.มันส์อันลิมิเต็ดกับ ศิลปินติดท็อปชาร์ตทุกอะวอร์ด ได้แก่ โบกี้ ไลอ้อน, วิโอเลต วอเทียร์, โอ๊ต ปราโมทย์, โจอี้ บอย, 4 EVE, พีพี กฤษฎ์, บิวกิ้น, ทรีแมนดาวน์ และนนท์ ธนนท์3.Gigantic Stage เวทีใหญ่ที่สุดกลางกรุงเทพฯ พร้อมโชว์เลเซอร์ และกราฟฟิกระดับโลกสุดล้ำ4.180 Degree Musical Fireworks Extravaganza พลุอลังการ 15 นาที ใจกลางแลนด์มาร์ก Times Square of Asia5.ครั้งแรกกับ Ratchaprasong City-Scene Synchronization : การผนึกกำลังของย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศ เพื่อสร้างปรากฎการณ์เคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวใจกลางเมือง โดยร่วมกับแพลนบี ถ่ายทอดวินาที Countdown ทั่วกรุงเทพ ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี 23:50-00:15 เราจะได้เห็นภาพเดียวกันทั่วกรุงเทพ ที่แยกสาธร แยกนานา ชิดลม อโศก6.การกลับมาของ World’s Best Festive Destination ระดับโลกที่ทุกคนรอคอย CentralwOrld Countdown Music Festival 10 ศิลปินดัง 10 วัน 10 คืน (21-30 ธ.ค. 65) ครั้งแรก Digital Fireworks Art บนจอ panOramix โดยลายเส้นกราฟฟิกสุดล้ำจาก Rukkit X Pai Lectobacillus สตรีทอาร์ตระดับโลก เริ่มโชว์บนจอตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 และ ตระการตากับอาณาจักร LINE FRIENDS เต็มอิ่มความสุขลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์7.มาตรการเคานต์ดาวน์ มันส์ปลอดภัย คุมเข้มทุกมิติ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน จำกัดจำนวนคน ลดแออัด จัดทางออกมากกว่า 10 ช่องทาง, เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล, เพิ่มมาตรการความปลอดภัย อาทิ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รปภ.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ และเพิ่มความถี่ตรวจตราความปลอดภัยทั่วศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ EOD สุนัข K9 มาประจำการ คอยตรวจตราควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าและตรวจบุคคล และยานพาหนะทุกทางเข้า-ออกของศูนย์ฯ