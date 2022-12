เซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกหน่วยงานภาครัฐ ปล่อยแถวตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย ตอกย้ำความเชื่อมั่น เตรียมพร้อมจัดงาน centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางเมือง ผนึกหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่จัดงาน centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023 นำโดย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมด้วย ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิต รองผู้ว่าด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พล.ต.ท.สำราญ นวลมา, ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท. สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, รุจิเรศ นีรปัทมะ Head of Government Affairs & Land Acquisition (Institutional) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คณะทูต กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมปล่อยแถวตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการสร้างความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวและกวาดล้าง อาชญากรรมในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้าน กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบรักษาความปลอดภัย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม., พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. และคณะตรวจเยี่ยมระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดของศูนย์การค้าฯ เส้นทางการจราจร เส้นทางฉุกเฉิน รถให้บริการสาธารณะ มาตรฐานแผนรองรับต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับบรรดาคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานนับแสนคน ชู กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองน่าเที่ยวที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และตอกย้ำ ผู้นำการสร้างปรากฏการณ์ฉลองเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้มาตรการเคานต์ดาวน์ มันส์ปลอดภัย คุมเข้มทุกมิติดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งานเคานต์ดาวน์ centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023 - Times Square of Asia เป็นปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาลที่คนจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน เราพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกนับแสนคนมั่นใจในการร่วมฉลองโมเม้นท์แห่งความสุขนี้ร่วมกัน”เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานด้วยมาตรการเคานต์ดาวน์ มันส์ปลอดภัย คุมเข้มทุกมิติ ดังนี้• จำกัดจำนวนคน ลดแออัด• จัดทางเข้า-ออกมากกว่า 10 ช่องทางเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล• เพิ่มมาตรการความปลอดภัย อาทิ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รปภ.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ และเพิ่มความถี่ตรวจตราความปลอดภัยทั่วศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง• เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ EOD สุนัข K9 มาประจำการ คอยตรวจตราควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง• ระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าและตรวจบุคคล และยานพาหนะทุกทางเข้า-ออกของศูนย์ฯ