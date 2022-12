หนึ่งเดียวในไทย บน Times Square ระดับโลก ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ ‘Times Square Of Asia’ ปักหมุดประเทศไทย เคานต์ดาวน์พร้อมคนทั่วโลก

เตรียมนับถอยหลังสู่ค่ำคืนวันเคานต์ดาวน์ โมเม้นท์ความสุขที่ทุกคนรอคอยร่วมกัน วันนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia ส่งตรงภาพบรรยากาศจากนิวยอร์ก เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กระดับโลกที่ทุกคนรู้จักกันดี โดยปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยเมื่อภาพได้ขึ้นไปปรากฎอยู่บนจอ Times Square New York ย่านสำคัญใจกลางมหานครนิวยอร์ก สัญลักษณ์แห่งการเคานต์ดาวน์ระดับโลกความเหมือนที่แตกต่างของแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ระดับโลก 2 แห่ง ณ ใจกลางมหานครนิวยอร์ก และกรุงเทพมหานครปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแลนด์มาร์กทั้ง 2 แห่งนี้ ตั้งอยู่บน Strategic location ใจกลางเมือง เป็นย่านการค้าที่ทุกตารางเมตรมีความสำคัญ ซึ่งสำหรับย่านราชประสงค์ถือเป็นย่านการค้าและท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดของไทย และสร้างเม็ดเงินสะพัดต่อปีรวมมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ โดยล่าสุด นิวยอร์กติดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ส่วนกรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 2 เมืองค่าครองชีพสูงที่สุดใน SEA และขึ้นแท่นอันดับ 1 เมืองน่าเที่ยวที่สุดในเอเชียแปซิฟิกหากนึกถึงโมเม้นท์ฉลองคืนเคานต์ดาวน์ในย่านนี้ 3 สิ่งแรกที่ขึ้นมาทันทีคือ แสงสีเสียง พลุ และจอ LED ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น Mutual points ที่ แลนด์มาร์ก 2 แห่งนี้มีเหมือนกัน ถือเป็นความยิ่งใหญ่ตระการตาที่จะเกิดขึ้นใจกลางมหานคร ไม่ว่าจะเป็นจอ the panOramix จอ LED Digital Interactive หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดใน SEA ถูกจองคิวจากแบรนด์ดัง และแฟนคลับทั่วโลกด้วย Visibility มหาศาล, โชว์ Lighting & Sound สุดอลังการ คอนเสิร์ตจากศิลปินดังที่มอบความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบ และพลุตระการตาที่เซ็นทรัลเวิลด์ปีนี้ จัดเต็มนานกว่า 15 นาทีคือจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์การเคานต์ดาวน์ ธรรมเนียม Ball drop สัญลักษณ์ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี ซึ่งเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ค.ศ. 1904 จนถึงวันนี้ก็มากกว่า 100 แล้ว และปัจจุบันได้กลายเป็นแลนมาร์กสำคัญของอเมริกา และสำหรับเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ได้รับการขนานนามจากสื่อระดับโลกว่าเป็น Times Square of Asia ใจกลางเมืองหนึ่งเดียวของไทยนั้น ได้จัดขึ้นมากว่า 22 ปีแล้ว โดยถือเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญของไทยที่จัดมาอย่างยาวนาน และถูกจัดอยู่ในลิสต์ของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าต้องมาเยือนสักครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่และเคานต์ดาวน์31 ธันวาคมนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ฉลองความสุขที่ทุกคนรอคอย กับ centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023 - Times Square of Asia เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดกาล ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาล และเป็น Must visit Countdown Destination in a Lifetime ที่ทุกคนต้องมาเยือน ประตูเปิด 18.00 น. หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ ถนนราชดำริ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอป Central Life X และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผ่านปุ่มเข้าร่วม (Join) ในเมนูตั้งค่า (Setting) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้างาน ดาวน์โหลด คลิก https://bit.ly/centrallifexctwcountdown หรือเลือกรับชมผ่านการถ่ายทอดสด ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.30-00.30 น., แบบ Multi View ผ่าน FacebookLive และYouTubeLive centralwOrld เวลา 19.00-00.30 น. หรือชมแชร์สดจากเพจ centralwOrld สู่เพจพันธมิตรชั้นนำ อาทิ ข่าวสด, ช่อง 7, เดลินิวส์ออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน , Bangkok Post , FEED, GLOBE, GMM25, Manager Online, ไทยรัฐออนไลน์ และ Workpoint, ชมภาพสด ผ่านจอที่บริเวณร้านอาหาร ชั้น 3 โซน Atrium, ผ่านจอ LED ที่ลาน Square B,C (พื้นที่แนะนำสำหรับผู้ใช้รถเข็น) และ Facebook page ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld