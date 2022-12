ซารางเฮ! "เรน" รักแรกของสาวไทย เดินทางถึงไทยแล้ว เตรียมขึ้นเวที Centralworld Bangkok Countdown 2023 แฟนคลับรอต้อนรับอย่างอบอุ่น

เป็นอีกหนึ่งวันที่เหล่าแฟนคลับของ "เรน" พระเอกเกาหลีและ King of K-POP สุดฮอตขวัญใจสาวๆทั้งไทยและทั่วโลก สุดปลื้มปริ่มกับการเดินทางมาเยือนเมืองไทยเพื่อร่วมฉลองเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ในงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2023 ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม นี้ ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 13.20 น. "เรน" เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแฟนคลับไปรวมตัวต้อนรับอย่างอบอุ่น ทันทีที่ปรากฏตัว แฟนๆส่งเสียงต้อนรับ และหนุ่มเรนได้โบกมือทักทาย ทำเอาแฟนคลับใจละลาย ฟิน และกรี๊ดสนั่นกันเลยทีเดียว“เรน” คือตำนาน King of K-POP ระดับโลก และเป็นรักแรกของสาวไทย ที่สร้างกระแสครั้งแรกจากซีรีย์เกาหลีเรื่องดัง Full House ผลงานเรื่องนี้ทำให้เรนได้รับรางวัลมากมายในเวทีประกาศรางวัล นอกจากนี้เค้ายังพัฒนาไปเป็นนักแสดงภาพยนตร์และก้าวไปเล่นหนังในฮอลลีวู้ดอีกหลายเรื่อง และด้วยเสียงร้องที่เซ็กซี่และท่าเต้นที่เร้าใจทำให้ "เรน" กลายเป็นนักร้องหน้าใหม่ยอดนิยมแห่งปีและยังกวาดรางวัลนักร้องหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลเพลงของทุกเวทีในปี 2002 และก้าวขึ้นมาเป็นซุปตาร์แถวหน้าของวงการเพลงเกาหลีใต้ และเมื่อปี 2011 เค้าเคยได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1 บุคคลทรงอิทธิพลในโลกผ่านเวปไซต์ของนิตรสารไทม์อีกด้วยเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมง แล้วเจอกัน 31 ธ.ค. นี้ เตรียมฟิตร่างกายมามันส์กับงานฉลองเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ ณ Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางเมือง ที่ centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023 เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดกาล ประตูเปิด 18.00 น. หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ ถนนราชดำริ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอป Central Life X และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผ่านปุ่มเข้าร่วม (Join) ในเมนูตั้งค่า (Setting) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้างาน ดาวน์โหลด คลิก https://bit.ly/centrallifexctwcountdownหรือเลือกรับชมถ่ายทอดสด ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.30-00.30 น., แบบ Multi View ผ่าน FacebookLive และ YouTubeLive centralwOrld เวลา 19.00-00.30 น. หรือชมแชร์สดจากเพจ centralwOrld สู่เพจพันธมิตรชั้นนำ อาทิ ข่าวสด, ช่อง 7, เดลินิวส์ออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน , Bangkok Post , FEED, GLOBE, GMM25, Manager Online, ไทยรัฐออนไลน์ และ Workpoint, ชมภาพสด ผ่านจอที่บริเวณร้านอาหาร ชั้น 3 โซน Atrium, ผ่านจอ LED ที่ลาน Square B,C (พื้นที่แนะนำสำหรับผู้ใช้รถเข็น) และ Facebook page ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld