กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวเว็บไซต์ หนุนท่องเที่ยว

กลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย เปิดตัวเว็บไซต์ Central Group Tourist Treatsมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับเพื่อนักท่องเที่ยวทั่วโลก มุ่งสู่เป้าหมาย 20 ล้านคนในปี 66กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เปิดตัวเว็บไซต์ Central Group Tourist Treats (tourist.centralgroup.com) ภายใต้แนวคิด One Stop Tourist Information & Privileges Platform อัดแน่นสิทธิประโยชน์ครบทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง แฟชั่น ไดนิ่ง และเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์เหนือระดับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภายในร้านค้า และศูนย์การค้า ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลการเผยโฉมครั้งแรกของ Central Group Tourist Treats ซึ่งเป็น Online Platform ภายใต้ กลุ่มเซ็นทรัล มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตร เช่นสายการบิน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบการเดินทางได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองสิทธิประโยชน์เหนือระดับที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ อาทิ• Eat – ส่วนลดร้านอาหาร อาทิ เคเอฟซี, โอโตยะ, มิสเตอร์โดนัส, อานตี้แอนส์ และร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลเรสเตอรองส์กรุ๊ป (CRG) ทุกสาขาทั่วประเทศ• Shop - ลดสูงสุดกว่า 3,000 บาทจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, รับส่วนลด 25% เมื่อซื้อแพ็คเกจTREATMENTS ที่ร้าน Clarins SkinSuites ที่ร่วมรายการ อาทิสาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลเชียงใหม่ และส่วนลดอื่นๆ อีกมากมายจาก บริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายพันธมิตร กว่า 30 รายการ• Stay - ส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับห้องพักโรงแรมในเครือ Centara Hotels & Resorts กว่า 15 แห่งทั่วประเทศ• Welcome Package - ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และท็อปส์ เพียงแสดงพาสปอร์ต พร้อมสมัครสมาชิก The1 ณ เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา 15 สาขาทั่วประเทศ และรับฟรีเครื่องดื่มจากร้าน Good Goods ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (พิเศษ สำหรับลูกค้าจากสายการบินพันธมิตร กว่า 9 สายการการบิน อาทิ การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์, และฮ่องกงแอร์ไลน์ เป็นต้น เพียงแสดงบัตรโดยสาร รับเพิ่มเซ็ตอาหารไทยต้นตำรับ ที่ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขาที่ร่วมรายการ และสิทธิ์เข้าใช้ The Exclusive Lounge สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลวิลเลจ, และสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต)ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้าน มาเยือนประเทศไทย ในโครงการ “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี ดลลัชนัย สุทธารมณ์ Head of International Tourist Marketing เซ็นทรัลพัฒนา เป็นตัวแทนกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมให้การต้อนรับ และมอบ Welcome Package ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา รวม 5 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินภูเก็ต, สนามบินสมุย, สนามบินอู่ตะเภา และสนามบินเชียงใหม่ มูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท เพื่อรับสิทธิประโยชน์ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลวิลเลจ, เซ็นทรัลภูเก็ต, เซ็นทรัลสมุย, เซ็นทรัลพัทยา, เซ็นทรัลมารีน่า, เซ็นทรัลเชียงใหม่ และเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยได้มอบรางวัลพิเศษสำหรับผู้โชคดีคนที่ 10 ล้าน เป็น Gift Card มูลค่า 10,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลอีกด้วยกลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ พร้อมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทย มุ่งสู่เป้าหมายการต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 20 ล้านคนในปี 2566 พร้อมสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าในความทรงจำ ยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก