มหกรรมชี้ช่องรวย @ เซ็นทรัลพระราม 2 ยอดคนเดินงาน 3,500 ราย สร้างเงินสะพัด 639 ลบ.

"งานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ ครั้งที่ 11 ประสบความสำเร็จได้โดยความร่วมมือของ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือ ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์สัญจรออนทัวร์เคาะประตูบ้าน กับธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำรวมกว่า 60 แบรนด์ขนโปรโมชั่นลดแรงแกรนด์เซลส์ส่งท้ายปี หวังสร้างงานสร้างอาชีพ ปลุกคนไทยให้ฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด-19 ด้วยความมุ่งหวังจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กับการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึ้นโดยการจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ ที่ผ่านมาตลอดทั้ง 5 วันมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 3,500 คน สำหรับแฟรนไชส์ยอดนิยมในงานนั้น กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซักยังครองอันดับความนิยม ไม่ว่าจะเป็น Speed Queen by VJ Group ทเวนตี้โฟร์ วอช และ ลอนดรี้บาร์ ตามมาด้วยตู้จำหน่ายกาแฟอัตโนมัติ 24 hrs. Coffee Plus ตู้จำหน่ายสินค้า Bostech ตู้เติมเงิน-จ่ายบิล เชิญยิ้ม by Renny ส่วนแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มก็ยังฮอตฮิตไม่หลุดโผ ไม่ว่าจะเป็น โลโซโตเกียว ชาตันหยง ย่างให้จงเจริญ Sweet Secret เป็นต้น"ภาพรวมการจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ เซ็นทรัลพระราม 2 ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ภายในงานมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเดินชมเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดทั้ง 5 วัน ส่งผลให้งานนี้สามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดได้มากถึง 639 ล้านบาท บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงเดินหน้าสร้างกิจกรรมงานดี ๆเพื่อให้คนไทยได้มีงานและรายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบแฟรนไชส์สัญจรออนทัวร์บุกถึงประตูบ้าน โดยปีหน้า 2566 วางแผนจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย เซ็นทรัลบางนา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 3 เมษายน 2566 และ มหกรรมชี้ช่องรวย เซ็นทรัลเวสต์เกต ช่วงเดือนตุลาคม 2566 นอกจากนี้ยังมีงานแสดงแฟรนไชส์ธุรกิจแห่งปี Smart SME EXPO 2023 โดยจัดระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อีกด้วย" คุณวิมลณ์เกศ กล่าวปิดท้าย