CNN เลือกกรุงเทพฯ และการแสดงพลุไอคอนสยามเป็น 1 ใน 10 Countdown Destination ของโลก

ไอคอนสยาม สร้างมหาปรากฎการณ์งานเคานต์ดาวน์ระดับโลก นำประเทศไทยสู่เวทีโลกอีกครั้ง กับ “Amazing Thailand Countdown 2023” ผนึกกำลังความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชน เนรมิตให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ตอกย้ำการเป็น Global Countdown Destination ให้ทั่วโลกได้รับชมความงดงามของค่ำคืนแห่งการก้าวสู่ศักราชใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด และเป็นการรวมพลังคนไทยเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วยโดยไฮไลต์และมหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยการแสดงพลุรักษ์โลกสุดตระการตาสว่างไสวบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดความยาว 1,400 เมตร รวมจำนวนกว่า 30,000 ดอก ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand” ครั้งแรก!! กับ Hybrid World Countdown การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง เปิดประสบการณ์การรับชมพลุสุดตระการตา ที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี AR หรือ Augmented reality ถ่ายทอดความหมายของพลุทั้ง 7 องก์ ผ่านทาง ONESIAM SuperAppนอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้เตรียมของขวัญพิเศษให้กับคนไทยด้วย มหกรรมความบันเทิงจากศิลปินระดับโลก มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) หนึ่งในสมาชิก GOT7 กับการแสดงแบบ First Solo ครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมด้วยศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยอีกมายมาย อาทิ อิ้งค์ วรันทร, มิว ศุภศิษฏ์, หยิ่น - วอ, เจ เจตริน – เจ้านาย จินเจษฎ์, อะตอม ชนกันต์, โปเตโต้, ออฟ ปองศักดิ์, TYTAN - ไทแทน ทีปประสาน Last Idol และ Pretzelle เพื่อสร้างความสุข ความหวัง กลับสู่หัวใจคนไทยและคนทั่วโลกอีกครั้งร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” ที่ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์ก Global Countdown Destination ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมชมกิจกรรมและการแสดงบนเวที ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถติดตามรับชมความอลังการของงานผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางไทยรัฐ ทีวีช่อง 32HD พร้อมช่องทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค ICONSIAM, ไทยรัฐ ออนไลน์, ข่าวสด และมติชน และช่องทางแอพพลิเคชั่น TrueID