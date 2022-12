CNN เลือกกรุงเทพฯ - การแสดงพลุไอคอนสยาม เป็น 1 ใน 10 Countdown Destination ของโลก

ตอกย้ำให้ไอคอนสยามเป็น Global Countdown Destination เป็นแลนด์มาร์กของการฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อสร้างความทรงจำและความประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งเทียบเท่ามหานครอื่นทั่วโลก ได้แก่ ซิดนีย์, ไทเป, ดูไบ, เคปทาวน์, โรม, ลอนดอน, ริโอ เดอ จาเนโร, นิวยอร์ค และลาสเวกัสไอคอนสยาม สร้างมหาปรากฎการณ์งานเคานต์ดาวน์ระดับโลก นำประเทศไทยสู่เวทีโลกอีกครั้ง กับ “Amazing Thailand Countdown 2023” ผนึกกำลังความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชน เนรมิตให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ตอกย้ำการเป็น Global Countdown Destination ให้ทั่วโลกได้รับชมความงดงามของค่ำคืนแห่งการก้าวสู่ศักราชใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด และเป็นการรวมพลังคนไทยเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วยโดยไฮไลต์และมหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยการแสดงพลุรักษ์โลกสุดตระการตาสว่างไสวบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดความยาว 1,400 เมตร รวมจำนวนกว่า 30,000 ดอก ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand” ครั้งแรก!! กับ Hybrid World Countdown การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง เปิดประสบการณ์การรับชมพลุสุดตระการตา ที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี AR หรือ Augmented reality ถ่ายทอดความหมายของพลุทั้ง 7 องก์ ผ่านทาง ONESIAM SuperAppนอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้เตรียมของขวัญพิเศษให้กับคนไทยด้วย มหกรรมความบันเทิงจากศิลปินระดับโลก มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) หนึ่งในสมาชิก GOT7 กับการแสดงแบบ First Solo ครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมด้วยศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยอีกมายมาย อาทิ อิ้งค์ วรันทร, มิว ศุภศิษฏ์, หยิ่น - วอ, เจ เจตริน – เจ้านาย จินเจษฎ์, อะตอม ชนกันต์, โปเตโต้, ออฟ ปองศักดิ์, TYTAN - ไทแทน ทีปประสาน Last Idol และ Pretzelle เพื่อสร้างความสุข ความหวัง กลับสู่หัวใจคนไทยและคนทั่วโลกอีกครั้งร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานที่ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์ก Global Countdown Destination ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมชมกิจกรรมและการแสดงบนเวที ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถติดตามรับชมความอลังการของงานผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางไทยรัฐ ทีวีช่อง 32HD พร้อมช่องทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค ICONSIAM