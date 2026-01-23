ทองในประเทศพุ่งพรวด 1,450 บาท หลัง"ทรัมป์" อ้างสิทธิเข้าถึงกรีนแลนด์เบ็ดเสร็จ-โกลด์แมนแซคส์ ปรับเป้าปีนี้ US$ 5,400

ราคาทองคำ 96.5% ขายปลีกในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ ปรับตัวพุ่งพรวดจากเมื่อวานบาททองคำละ 1,450 บาท ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก
โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น.
- ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 72,900 บาท ขายออกบาททองคำละ 73,000 บาท
- ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 71,449.08 บาท ขายออกบาททองคำละ 73,800 บาท
เมื่อคืนที่ผ่านมา (22 ม.ค.) สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์ก ปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 4,900 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรก เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ก.พ.เพิ่มขึ้น 75.90 ดอลลาร์ หรือ 1.57% ปิดที่ 4,913.40 ดอลลาร์/ออนซ์
ด้านโกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำสิ้นปี 2569 สู่ระดับ 5,400 ดอลลาร์/ออนซ์ จากเดิม 4,900 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยมองว่า ความต้องการทองคำจากนักลงทุนภาคเอกชน และธนาคารกลางในประเทศตลาดเกิดใหม่ ยังเป็นแรงหนุนราคาทองคำ
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าในอัตรา 10% จาก 8 ประเทศในยุโรป ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.พ. เพื่อตอบโต้ที่ประเทศเหล่านี้ คัดค้านความพยายามของเขาในการเข้าควบคุมเกาะกรีนแลนด์
อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ได้ร่วมกันจัดทำกรอบข้อตกลงในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ โดยทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ ได้รับสิทธิในการเข้าถึงกรีนแลนด์ "อย่างเบ็ดเสร็จและถาวร" ภายใต้ข้อตกลงกับนาโต ขณะที่เลขาธิการนาโต ระบุว่า บรรดาชาติพันธมิตรของนาโต จะต้องยกระดับการให้ความสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติก เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซีย และจีน