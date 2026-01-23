หุ้นรีบาวด์ตามตลาดต่างประเทศ คลายกังวลปัญหาขัดแย้งสหรัฐ-ยุโรป, กลุ่ม ICT ฟื้น

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีฟื้นตัว ตาม Sentiment บวกตลาดหุ้นต่างประเทศที่เริ่มฟื้น หลังความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัด
แย้งระหว่างสหรัฐฯ และยุโรปที่คลี่คลายลง
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ เมื่อวานที่ตลาดปรับตัวลงมา รับแรงกดดันหลักจาก TRUE ร่วง 14.5% กดดันดัชนีราว 5 จุด โดยมองว่าตลาด Overreact เกินไป จากประเด็นเทเลนอร์ขายหุ้น TRUE ให้บริษัทของนายศุภชัย เจียรวนนท์
ทั้งนี้เรามองประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานต่าง ๆ มากตามที่ราคาหุ้นปรับลงมา ส่งผล
ให้วันนี้หุ้นในกลุ่ม ICT น่าจะเห็นแรงฟื้นกลับขึ้นมา
โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด