เทเลนอร์ ลดบทบาทใน ทรู ขายหุ้น 24.95% คืน ‘ศุภชัย’

เทเลนอร์ ขายหุ้น ทรู 24.95% พร้อมสิทธิซื้อขายหุ้นที่เหลือในอนาคตอีก 5.35% ให้แก่ ‘อะไรซ์ ดิจิทัล’ ของ ‘ศุภชัย’ คิดเป็นมูลค่ารวม 3.9 หมื่นล้านโครนนอร์เวย์ (ราว 1.2 แสนล้านบาท) นับเป็นการปิดฉากบทบาทการลงทุนในไทยยาวนานกว่า 25 ปี เพื่อหันกลับไปเน้นตลาดในภูมิภาคแทน
เบเนดิกต์ ชิลเบรด ฟาสเมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทเลนอร์ กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีที่บรรลุข้อตกลงร่วมกับ Arise และขอขอบคุณพนักงานรวมถึงลูกค้าของทรู เรามั่นใจว่าบุคลากรที่มีคุณภาพของทรูจะยังคงเดินหน้าสร้างนวัตกรรมเพื่อลูกค้ากว่า 60 ล้านรายต่อไป
นายศุภชัย เจียรวนนท์ เจ้าของ บริษัท อะไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จํากัด และประธานกรรมการของ ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวขอบคุณเทเลนอร์สำหรับการร่วมมือที่ผ่านมา และยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ True ในอนาคต
ที่ผ่านมาเทเลนอร์เริ่มลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 ผ่านบริษัท TAC และปั้นแบรนด์ dtac จนกลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำ ก่อนที่จะนำไปสู่ดีลประวัติศาสตร์ในการควบรวมกับ True ในปี 2566 ซึ่งกลายเป็นบริษัทเทเลคอม-เทคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นางฟาสเมอร์ ระบุว่า มูลค่าการถือครองหุ้นในไทยของเทเลนอร์เติบโตขึ้นอย่างมาก จากมูลค่าประเมิน 1.2 หมื่นล้านโครนนอร์เวย์ก่อนเริ่มเจรจาควบรวมในปี 2564 มาสู่มูลค่า 3.9 หมื่นล้านโครนนอร์เวย์ในปัจจุบัน สะท้อนความสำเร็จในการสร้างมูลค่าร่วมกัน
สำหรับ รายละเอียดการซื้อขายหุ้น ประกอบด้วย 1.เทเลนอร์จะขายหุ้น True จำนวน 24.95% ให้กับ Arise ในราคา 11.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100,900 ล้านบาท และ 2. สัญญาซื้อขายในอนาคต (Put/Call Option) สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก 5.35% ในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยราคาจะเป็นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง 11.70 บาทต่อหุ้น หรือราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 21,900 ล้านบาท
ทั้งนี้ ราคาซื้อขายที่ 11.70 บาทนี้ ถือเป็นราคาที่มีส่วนต่างเพิ่มขึ้นถึง 36% จากราคาปิดวันแรกของการซื้อขายหลังการควบรวมกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2566 และสูงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ 4%