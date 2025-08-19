เทเลนอร์ สำรวจคนไทย 1,000 คน 91% ใช้งาน AI ทุกวัน

เทเลนอร์เอเชีย เผยรายงานประจำปี "Telenor Asia Digital Lives Decoded 2025" ชี้คนไทยเปิดรับ AI โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 91% ระบุว่ามีการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้นจาก 77% ในปี 2024 ขณะที่การใช้งานในที่ทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้มาพร้อมกับเสียงเรียกร้องให้มีกรอบจริยธรรมที่ชัดเจน และความต้องการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มากขึ้น
จอน โอมุนด์ เรฟฮอก (Jon Omund Revhaug) จากเทเลนอร์เอเชีย กล่าวว่า ในขณะที่ประเทศไทยเดินหน้าสู่ยุค AI สิ่งสำคัญคือการกำหนดทิศทางอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมส่งเสริมให้ทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และกลุ่มเปราะบาง ให้มีทักษะและความรู้ในการใช้ AI อย่างรอบคอบและสร้างสรรค์
“ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยคือรากฐานของสังคมดิจิทัล และเทเลนอร์ยังคงยึดมั่นในพันธสัญญาเดิมในการสนับสนุนอนาคตดิจิทัลที่ทั้งฉลาดกว่า ปลอดภัยกว่า และมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อทุกคน”
รายงานซึ่งสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย 1,000 คน พบว่า AI ได้กลายเป็น "เพื่อนคู่คิด" ของคนไทยอย่างแท้จริง โดยกว่าครึ่งใช้งานเครื่องมือ AI อย่างน้อยวันละครั้ง และ 28% ใช้หลายครั้งต่อวัน สะท้อนให้เห็นการผนวก AI เข้ากับกิจวัตรประจำวันอย่างลึกซึ้ง
พลิกโฉมโลกการทำงาน 4 ใน 10 คนใช้ AI เพิ่มขึ้นเท่าตัว
ที่ทำงานได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของการนำ AI มาปรับใช้ โดยผลสำรวจพบว่า 4 ใน 10 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย หรือ 40% ใช้ AI ในการทำงาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 93% จากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 21% เท่านั้น โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อการพัฒนาคอนเทนต์ (61%) การวิเคราะห์ข้อมูล (54%) และการให้บริการลูกค้า (53%)
อย่างไรก็ดี พบว่ามีเพียง 3 ใน 10 ของผู้ที่ใช้ AI ในที่ทำงานเท่านั้นที่ระบุว่าองค์กรของตนมีแผนกลยุทธ์ด้าน AI ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นช่องว่างสำคัญที่องค์กรต้องเร่งกำหนดทิศทางเพื่อปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่
Gen Z ใช้เยอะ พร้อมเรียกร้องความรับผิดชอบด้านจริยธรรม
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ควรระวังในการนำ AI มาใช้งาน หลักๆ คือเรื่องของการนำข้อมูลที่ไม่เป็นกลางมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะจากผลสำรวจที่กลายเป็นว่าคนไทย ให้ข้อมูลส่วนตัวกับ AI มากกว่าผู้ใช้งานในต่างประเทศ ยิ่งทำให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในการประมวลผล
โดยพบว่ากลุ่ม Gen Z และมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มที่ใช้งาน AI มากที่สุด แต่ Gen Z กลับโดดเด่นในฐานะผู้ที่ทั้งใช้งานและตั้งคำถามต่อเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจัง แม้ 8 ใน 10 คนจะใช้เครื่องมือ AI แต่ในขณะเดียวกัน 56% เชื่อว่าการใช้ AI อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อสังคม และ 61% สนับสนุนให้ชะลอการพัฒนา AI จนกว่าจะมีกลไกคุ้มครองที่รัดกุม
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งาน โดย 77% ยินดีแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับบริการที่ดีขึ้น หากมาพร้อมกับความโปร่งใสและสิทธิ์ในการปฏิเสธ (opt-out) และที่สำคัญ 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า ‘ตนเอง’ ควรเป็นผู้กำกับดูแลการใช้ AI มากกว่ารัฐบาลหรือบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทิศทางที่เปลี่ยนจากการสำรวจในปี 2024