กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป (Arise Ventures Group) ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม AI - Cloud และดิจิทัลทั่วทั้งภูมิภาค

กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป (Arise Ventures Group) ซึ่งก่อตั้งและถือหุ้นทั้งหมดโดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่มีความบูรณาการและครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้คุณศุภชัยได้ลงจากตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อทุ่มเทในการบริหาร Arise Ventures Group กลยุทธ์ของกลุ่ม พอร์ตการลงทุนของ กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป ครอบคลุมเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ ศูนย์ข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์(AI) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งภูมิภาค
บริษัท อไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป ถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินก้าวสำคัญในธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคม โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 24.95 ในบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศไทย จาก Telenor Thailand Investments Pte Ltd โดยคุณศุภชัยมีบทบาทสำคัญในการนำและบุกเบิกการพัฒนาธุรกิจของทรู คอร์ปอเรชั่น มาอย่างต่อเนื่อง การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป ต่อการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ คุณภาพการให้บริการในระดับสูง และศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของทรู คอร์ปอเรชั่น
ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัท อไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด จะมีบทบาทสนับสนุนการเร่งรัดการดำเนินกลยุทธ์ของทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาวินัยในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผล ท่ามกลางภูมิทัศน์ดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาสถานะความเป็นผู้นำในยุคการปฏิวัติดิจิทัล
นอกเหนือจากการลงทุนในภาคโทรคมนาคมแล้ว กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป ยังคงถือครองสัดส่วนการลงทุนที่มีนัยสำคัญในบริษัท แอสเซนด์ มันนี่ ซึ่งเป็นฟินเทคยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทย โดยบริษัทดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดยคุณศุภชัยในปี 2558 แอสเซนด์ มันนี่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่สำคัญของภาคธุรกิจการเงินไทย ด้วยพัฒนาการดังกล่าว คุณศุภชัยมีวิสัยทัศน์ให้กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น
กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป ยังถือครองสัดส่วนการลงทุนที่สำคัญในทรูไอดีซี ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคุณศุภชัยในปี 2558 ผ่านทรูไอดีซี กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับภูมิภาค
วิสัยทัศน์ของคุณศุภชัยต่อกลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป มีความชัดเจน คือ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจและประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้ง บริการทางการเงิน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป ตั้งเป้าที่จะมีส่วนสำคัญในการพลิกโฉมภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีและการเงินของประเทศไทย รวมทั้งในระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับกลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป
กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป เป็นกลุ่มการลงทุนชั้นนำ ก่อตั้งโดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีเชิงเปลี่ยนแปลง (Transformative Technologies) อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และศูนย์ข้อมูล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและฟินเทคในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ กลุ่มอไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และสร้างสรรค์โซลูชันที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับภาคธุรกิจและประชาชนทั่วทั้งภูมิภาค