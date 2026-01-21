ดีเอสไอ สอบ "ซีอีโอ บ.สแกนม่านตา" รับเป็นเพียงผู้หาสถานที่วางเครื่อง-ปัดไม่ได้นำเข้า

MGR Online - "ดีเอสไอ" เรียกสอบ "โอภาส ซีอีโอ บริษัทธุรกิจสแกนม่านตา" แจงไม่ได้นำเข้าเครื่องแค่รับหาสถานที่จัดวาง ส่วน "เบน สมิธ" ยังไม่เรียกให้ข้อมูล
วันนี้ (21 ม.ค.) รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าผลการสอบปากคำ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท ทีไอดีซี เวิล์ดเวิร์ส จำกัด และ บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีตรวจสอบธุรกิจสแกนม่านตาคนไทย 1.2 ล้านคน แลกเหรียญคริปโตเคอเรนซี ภายใต้โครงการ Worldcoin ว่า วานนี้ (20 ม.ค.) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบปากคำ นายโอภาส ในฐานะพยานตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 22.00 น. หรือเป็นเวลากว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยนำเอาพยานเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ทีไอดีซี เวิล์ดเวิร์ส จำกัด และบริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าชี้แจงกับคณะพนักงานสอบสวน
รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า กรณีนายโอภาสได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า บริษัทฯ ของตนดำเนินการเพียงจัดหาสถานที่วางเครื่องสแกนม่านตาเท่านั้น และไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าเครื่องสแกนม่านตา ซึ่งประเด็นดังกล่าว นายโอภาสก็ได้ยืนยันในข้อเท็จจริงนี้เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากพบว่าโครงการดังกล่าวเดิมทางบริษัท ทีไอดีซี เวิล์ดเวิร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับงานจ้างมาจากบริษัท เวิล์ด (World) มาก่อน นายโอภาส จะเข้ามาซื้อหุ้นบริษัท ทีไอดีซี เวิล์ดเวิร์ส จำกัด แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ เพราะไม่มีบุคลากรเพียงพอ ทำให้มีพาร์ทเนอร์อย่าง บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย โดยที่บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) จะรับหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่วางเครื่องสแกนม่านตา การทำมาร์เก็ตติ้ง (การตลาด) ส่วนบริษัท ทีไอดีซี เวิล์ดเวิร์ส จำกัด ก็ถอยบทบาทไปทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน หรือ Moderator แทน
รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุด้วยว่า สำหรับเครื่องสแกนม่านตาของโปรเจคดังกล่าว นายโอภาส ชี้แจงว่าบริษัทฯ ของตนเองไม่ได้เป็นผู้นำเข้า แต่เป็นในส่วนของบริษัท ทูลส์ ฟอร์ ฮิวแมนนิตี้ (Tools for Humanity - TFH) นั้น ก็พบข้อมูลสอดคล้องเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสแกนม่านตาอยู่แล้ว รวมถึงยังเป็นบริษัทลูกข่ายของบริษัท เวิล์ด (World) เพราะจริงๆ แล้วบริษัท เวิล์ด (World) ดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง เช่น เหรียญเวิล์ดคอยน์ (Worldcoin) เป็นต้น
รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุต่อว่า นายโอภาส ได้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ทีไอดีซี เวิล์ดเวิร์ส จำกัด ด้วยการเข้าซื้อหุ้น ภายหลังภาพการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี จากประเทศสิงคโปร์ (Prime Opportunity Fund VCC Singapore) เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 กล่าวโดยเข้าใจง่าย คือ MOU เกิดขึ้นก่อนที่นายโอภาส จะเข้ามามีบทบาทกับบริษัท ทีไอดีซีฯ นายโอภาสจึงได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่าไม่ทราบข้อมูลเรื่องการลงนาม MOU ดังกล่าว และเมื่อนายโอภาสเข้ามาซื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษัท ทีไอดีซีฯ ก็ปรากฏว่า MOU ดังกล่าวก็ถูกยกเลิกทันที
นอกจากนี้ จำนวนเครื่องสแกนม่านตาที่ก่อนหน้านี้ทางบริษัท ทีไอดีซี เวิล์ดเวิร์ส จำกัด และบริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เก็บจากการวางติดตั้งนั้น ก็ส่งคืนกลับไปยังบริษัท ทูลส์ ฟอร์ ฮิวแมนนิตี้ (Tools for Humanity - TFH) มีจำนวนประมาณ 117 เครื่อง โดยพนักงานสอบสวนได้สอบถามถึงขั้นตอนการคืนกลับว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง ทางนายโอภาส ก็ระบุว่า บริษัท ทูลส์ ฟอร์ ฮิวแมนนิตี้ (Tools for Humanity - TFH) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประสานขอรับเครื่องคืนกลับไป
อย่างไรก็ตาม กรณีของนายเบน สมิธ เนื่องด้วยตอนนี้คณะพนักงานสอบสวนยังคงดูรายละเอียดภาพรวมของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ MOU ซึ่งยังไม่พบว่านายเบน สมิธ เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง จึงยังไม่ได้มีกำหนดการที่จะเชิญนายเบน สมิธ เข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยานแต่อย่างใด แต่ถ้าหากพบประเด็นใดที่จะต้องสอบถาม จึงจะมีการประสานขอให้เจ้าตัวได้เข้าให้ข้อมูล