ITEL ได้รับใบรับรอง I-REC จากอินโนพาวเวอร์ ตอกย้ำพันธกิจ ESG ที่มุ่งสู่ Green Data Center อย่างยั่งยืน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้นำด้านบริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง และบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ของประเทศไทย ตอกย้ำถึงความสำเร็จในการมุ่งเน้นสู่พันธกิจ ESG อีกครั้ง หลังได้รับมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (International Renewable Energy Certificate : I-REC) โดยบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ส่งผลให้ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของ ITEL สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้แบบ 100% และสามารถสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น
ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า “การได้รับการสนับสนุนด้วยกลไก REC เปรียบเสมือนกับการเป็นสะพานเชื่อมที่ช่วยให้ ITEL สามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับการสร้างคุณค่าด้านธุรกิจและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ทั้งนี้ การรับใบรับรอง I-REC ในครั้งนี้ โดยมีดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการของ ITEL เป็นผู้แทนรับมอบ โดยใบรับรองดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของแผนการพัฒนาของ ITEL ในด้านการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในฐานะ “ศูนย์สำรองข้อมูลสีเขียว” (Green Data Center) รายสำคัญของประเทศ ที่สามารถรองรับความต้องการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และดาต้าเซ็นเตอร์ ที่มีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าหลักของ ITEL อย่างกลุ่มสถาบันการเงิน ประกันภัย และผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายที่เสถียรพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
“การที่บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนรับใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน I-REC จากอินโนพาวเวอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการยืนยันถึงการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แบบ 100% สำหรับการดำเนินธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยตอกย้ำถึงพันธกิจของ ITEL ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ผ่านการใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ดร.ณัฐนัย กล่าวเพิ่มเติม
นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “อินโนพาวเวอร์ได้ให้ความสำคัญ ในการสนับสนุนเป้าหมายของพันธมิตร โดยเฉพาะธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อย่าง ITEL ซึ่งอินโนพาวเวอร์ พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรด้านพลังงานสะอาด ที่จะช่วยให้องค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนในระยะสั้น และระยะกลาง สำหรับการลงทุน การช่วยลดต้นทุนธุรกิจ การพัฒนาโปรไฟล์ด้านความยั่งยืน และการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในระยะยาว”
อนึ่ง ใบรับรอง I-REC ยังถือเป็นเครื่องยืนยันถึงการยกระดับมาตรฐานทางด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของ ITEL ได้อีกเช่นกัน เพราะบริษัทฯ สามารถนำใบรับรองดังกล่าวไปใช้เพื่อรายงานผลตามมาตรฐาน “Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Reporting” สำหรับการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานหมุนเวียน และการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลกได้อีกด้วย