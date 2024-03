True เปิด 3 กลยุทธ์ปี 2024 ปูทางเครือข่ายดีขึ้น - สิ้นปีทำกำไร

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงทิศทางธุรกิจในปี 2024 ของกลุ่มทรู ที่จะมุ่งมั่นในการนำโครงสร้างพื้นฐานทางโทรนาคมที่แข็งแรง รวมถึงการมีดิจิทัลอีโคซิสเตมส์ เพื่อที่จะมุ่งสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒนาบุคลากร มาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย จนถึงการร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม“การประกาศเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Thailand’s Leading Telco-Tech Company นอกจากช่วยให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปรับตัว และนำโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศ”เบื้องต้น 3 กลยุทธ์ ที่กลุ่มทรูวางไว้ เพื่อปฏิวัติเปลี่ยนแปลงวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ จะมีทั้งการนำอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นเวิล์ดคลาสอยู่แล้ว เพิ่มเติมด้วยการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด บนเป้าหมายสำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า“ในปี 2023 ทรูเริ่มจากการปรับโครงสร้าง ทำธุรกิจบนความปลอดภัย มีการปรับปรุง ปรับตัวให้เหมาะสม ปรับโครงสร้างให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ ส่วนในปี 2024 จะเป็นปีที่จะทรานฟอร์มและสร้างให้ผลกำไรดีขึ้นในทุกๆ ไตรมาส และหลังจากปี 2025 เป็นต้นไป จะสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบนิเวศน์เพื่อให้เติบโตต่อไปในอนาคต”นอกจากนี้ ยังเห็นโอกาสสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการ Telco-Tech ชั้นนำ ทั้งในแง่ของสัดส่วนการใช้งาน 5G ในไทยที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วประเทศที่ยังมีช่องว่างอยู่ รวมถึงทิศทางในการใช้งานดิจิทัลเซอร์วิสต่างๆสำหรับเรื่องที่ กสทช. สมภพ ออกมาเปิดเผยถึงการที่กสทช. เตรียมนำคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็นคลื่น 850 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz และ 3500 MHz มาจัดสรรใหม่ ผู้บริหารทรูอยากขอความชัดเจนว่า กสทช. มีคลื่นแบนด์ไหนที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย ช่วงปีไหนที่แน่ชัด เพื่อให้สามารถวางแผนในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้“ต้องยอมรับกันก่อนว่าประเทศไทย มีคลื่นความถี่ที่แพงที่สุดในโลก เราไม่ควรจ่ายค่าไลเซนต์แพงกว่าในสหรัฐฯ หรือยุโรป ถ้ามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ระดับราคาที่ต่ำลงมาช่วยประคองให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุน นับเป็นเหตุผลที่ถูกต้องในทางธุรกิจ”ส่วนประเด็นเรื่องของค่าบริการที่ประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากการควบรวม ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของบริการสตรีมมิ่งที่ใช้ปริมาณดาต้าเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือการใช้งานสมาร์ทโฟนที่กล้องถ่ายภาพมีคุณภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้งานดาต้าที่เพิ่มโดยไม่รู้ตัว ทำให้อาจส่งผลต่อเรื่องของค่าบริการที่สูงขึ้นนายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ กลุ่มทรู จะมีการพัฒนาโครงข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) ให้ครอบคลุมมากขึ้น จาก 2,400 เสาทั่วประเทศในปีที่ผ่านมาเป็น 10,000 เสา ในปีนี้รวมถึงการต่อยอด ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย AI อัจฉริยะ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก คาดการณ์ และวางแผนการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการขยายเครือข่ายและเพิ่มสัญญาณแบบเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ทั่วประเทศ และการให้บริการลูกค้าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคล (Hyper-personalize Services) มาใช้งานนอกจากนี้ ยังยกระดับผู้ช่วยอัจฉริยะ Mari AI เวอร์ชันใหม่ ที่จะเปิดตัวในไตรมาส 2 ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูล และแนะนำบริการได้อย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นหนึ่งเดียว (One Application) ที่จะครอบคลุมทั้งข้อมูลและบริการหลังการขายต่างๆในส่วนของบริการดิจิทัล กลุ่มทรู เริ่มเปลี่ยนการสื่อสารบนมือถือสู่การเติมเต็มไลฟ์สไตล์ (Mobile to Lifestyle) ผ่าน TrueID เปลี่ยนบรอดแบนด์สู่การเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะในบ้าน (Broadband to Smart Living) จาก True X และ เปลี่ยนระบบทีวีแบบเดิมๆเป็นสตรีมมิง (Linear TV to Streaming)ขณะที่ภาคขององค์กรธุรกิจ จะมุ่งเน้นการเข้าไปช่วยทรานฟอร์มด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร โดยผสานเทคโนโลยี AI, Machine Learning (ML) และ IoT ในการมเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อจัดเก็บและนำไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics)โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงาน ธุรกิจค้าปลีก และที่พักอาศัย พร้อมตั้งเป้ารายได้จากบริการดิจิทัลโซลูชันเติบโตเป็น 2 เท่า ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยรูปแบบโมเดลธุรกิจในการดำเนินการและบริการแบบใหม่ อย่างการให้บริการด้านต่างๆ ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Everything-as-a-Service) และ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Platform)ส่วนในมุมของสิ่งแวดล้อม กลุ่มทรู ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมในไทย และของโลก ซึ่งการรวมเสา จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน รวมถึงการนำ AI มาช่วยดูแลการใช้งานเครือข่าย ทำให้สามารถปรับลดการใช้พลังงาน ทำให้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น บนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2030 และ คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กลุ่มทรู มีการเปิดเผยว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ภายในปีนี้ พร้อมกับประกาศงบลงทุนไว้ที่ 30,000 ล้านบาท และคาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตราว 3-4%