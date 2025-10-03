เปิดให้บริการในไทย OCX: Open Connectivity eXchange มิติใหม่ของบริการเชื่อมต่อตรงสู่ระบบคลาวด์ โดย BBIX Thailand

บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“BBIX Thailand”) ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้เครือ SoftBank Corp จากประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อสำหรับเครือข่ายคลาวด์ “Open Connectivity eXchange” (“OCX”) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยจุดเชื่อมต่อจะตั้งอยู่ ณ ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับสากลที่ทรู ไอดีซี นอร์ธ เมืองทอง และทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา แคมปัส การันตีความเสถียรและความปลอดภัย โดยบริการนี้จะมายกระดับการเชื่อมต่อให้กลุ่มธุรกิจที่ใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
OCX เป็นบริการเครือข่ายบนคลาวด์ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม IX (Internet Exchange หรือ จุดแลกเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต) ของ BBIX ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งมอบการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย รวดเร็ว และปรับขยายได้ตามความต้องการ ลูกค้าสามารถจัดเตรียมเครือข่ายส่วนตัวได้แบบออนดีมานด์ (on-demand) ผ่านพอร์ทัลออนไลน์ ลดเวลาการติดตั้งจากระดับสัปดาห์ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที อีกทั้งยังสามารถขยายแบนด์วิดธ์เพื่อรองรับการย้ายระบบขึ้นคลาวด์หรือการเปิดใช้งานโปรเจ็กต์ใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมรองรับการเชื่อมต่อผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น AWS และ Oracle ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
นอกจากนี้ OCX ยังมีศักยภาพในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมโตเกียว สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยมาพร้อมกับความปลอดภัยมาตรฐานระดับผู้ให้บริการโทรคมนาคม (carrier-grade) ผ่านการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายส่วนตัวที่แยกอิสระสำหรับลูกค้าแต่ละราย ลดความเสี่ยงจากการถูกดักฟังหรือโจมตีทางไซเบอร์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสถียรสูง รองรับการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากบริการนี้ครอบคลุมองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น แพลตฟอร์มไอโอทีในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการเงินการธนาคาร รวมถึงผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประเภท Software as a Service ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNO) ที่ต้องการการเชื่อมต่อตรงไปยังระบบคลาวด์ด้วยความเสถียร เป็นส่วนตัว และรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทที่มีการขยายขนาดของระบบหรือมีความผันผวนด้านทราฟฟิกการใช้งานสูง มีความจำเป็นต้องจัดการแบนด์วิดธ์แบบปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การเปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อ OCX ไม่เพียงเป็นการยกระดับการให้บริการเครือข่ายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับความต้องการของตลาดคลาวด์ในประเทศไทยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลคาดการณ์ระบุว่าตลาด Public Cloud ในไทยจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 23.68% ระหว่างปี 2568–2573 จนมีมูลค่าตลาดสูงถึง 8.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 การเติบโตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการโซลูชันคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่น คุ้มค่า และมั่นคงปลอดภัย ซึ่ง OCX ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างแท้จริง ทั้งในมิติของมัลติคลาวด์ การเชื่อมต่อระดับสากล และการรองรับการใช้งานที่ปรับขยายได้ ผมเชื่อมั่นว่าบริการนี้จะช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันและทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจของไทย”
BBIX Thailand ยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับธุรกิจที่สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการนี้ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล bbix-sales@bbix.net