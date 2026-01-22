WICE เพิ่มรถหัวลาก 7 คัน ยกระดับศักยภาพขนส่งทางถนน

ไวส์ โลจิสติกส์ เสริมทัพขบวนรถหัวลาก เดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ดันมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Euro 5 เสริมความพร้อมการให้บริการขนส่งในระดับภูมิภาค มุ่งสร้างการขยายตัวทางธุรกิจ เพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตร และ รองรับความต้องการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มรถหัวลากสำหรับการขนส่งสินค้า จำนวน 7 คัน เพื่อเสริมความคล่องตัวในการบริหารจัดการระบบขนส่ง และเพิ่มความแม่นยำด้านระยะเวลาการขนส่ง (On-Time Delivery) การเพิ่มรถหัวลากในครั้งนี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมรองรับปริมาณงานขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังการรับมอบรถหัวลากดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีรถหัวลากรวมทั้งสิ้น 40 คัน
ขณะเดียวกัน รถหัวลากดังกล่าวได้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Euro 5 ซึ่งเป็นระบบเครื่องยนต์ไอเสียสะอาดตามมาตรฐานสากล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ WICE ในการกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทาง Green Logistics รวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร
นายชูเดช คงสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า “WICE ยังคงมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ให้มีความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งสินค้าของลูกค้าที่มีความหลากหลาย พร้อมเสริมศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการพัฒนาเส้นทางขนส่งที่มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างสมดุล ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
การเสริมทัพรถหัวลากในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของ “WICE ในฐานะผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค” ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง