WICE คว้า CGR ระดับ “ดีเลิศ” 7 ปีซ้อน

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “Top Quartile” หรือ กลุ่มที่มีผลการประเมินดีที่สุดใน 25% แรกของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่ 3,001 – 10,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025 :CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
การประเมินดังกล่าว WICE ได้รับคะแนนการประเมินสูงกว่า 90% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “Top Quartile” สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักหลักธรรมาภิบาล พร้อมคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการ การสร้างสังคมคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (ESG) ควบคู่การเดินหน้าขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ครบวงจรในระดับถูมิภาค และ สร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
สำหรับปี 2568 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 844 บริษัท ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 84% ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน และมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในด้านการดูแลสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส คำนึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาล พร้อมยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง