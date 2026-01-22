NKT ชู “ศูนย์สุขภาพเด็ก ”พร้อมบริการ One Stop Service

โรงพยาบาลนครธน เดินหน้าตอกย้ำความเชี่ยวชาญ “ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน” ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าวของลูก คือ เรื่องสำคัญ” พร้อมทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง 15 อนุสาขา ในการดูแลเด็กทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรง และการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) เปิดเผยว่า “ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน” พร้อมดูแลและรักษาเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการวินิจฉัยที่ตรงจุด การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการดูแลแบบสหสาขาวิชา เด็กหนึ่งคนสามารถได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาพร้อมกัน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย”
แพทย์หญิงศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) กล่าวว่า “ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน” มีทีมกุมารแพทย์ 15 อนุสาขา พร้อมให้การดูแลแบบสหสาขาวิชา ได้แก่ 1. กุมารแพทย์ทั่วไป, 2. กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, 3.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, 4. กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, 5. กุมารแพทย์โรคผิวหนังในเด็กและตจศัลยศาสตร์, 6. กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ, 7. กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ, 8.กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
9. กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคไตในเด็ก, 10. กุมารแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, 11. กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก, 12. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, 13. กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, 14. กุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก และ 15. กุมารเวชศาสตร์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
โดย “ทุกก้าวของลูก คือ เรื่องสำคัญ เพราะการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการวางรากฐานที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเด็กเป็นวัยที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เจริญเติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม การปรึกษากุมารแพทย์จะช่วยให้เข้าใจปัญหาสุขภาพของเด็กเพื่อรับการดูแลและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ”
ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน นอกจากจะมีทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว ยังใส่ใจในรายละเอียดของสถานที่ให้บริการ โดยแบ่งโซนเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยออกจากกัน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมห้องตรวจ 21 ห้อง และห้องหัตถการ 5 ห้อง ภายใต้การตกแต่งธีมก้อนเมฆและสายรุ้ง สร้างบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลาย อีกทั้งยังเป็น One Stop Service ตั้งแต่ลงทะเบียน ตรวจรักษา ชำระเงิน และรับยาในจุดเดียว
“ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน” เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00–22.00 น. โทร. 02-450-9999 ต่อ 1132, 1133 (เด็กป่วย) และ 1121, 1122 (เด็กสุขภาพดี) เพื่อให้ทุกครอบครัวมั่นใจว่า ลูกน้อยจะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด