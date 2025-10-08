NKTรณรงค์วันมะเร็งเต้านมโลก จัดโปรแกรมเริ่มต้นเพียง 1,900 บ.

โรงพยาบาลนครธน ตอกย้ำความสำคัญของการป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย เปิดตัวแคมเปญเนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก มอบโปรแกรมตรวจด้วยดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ ในราคาพิเศษ 2,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค.68 นี้
แพทย์หญิงศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) เปิดเผยว่า มะเร็งเต้านมยังคงเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกมากที่สุด และเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย จากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2022 ระบุว่า มะเร็งเต้านมครองอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
“มะเร็งเต้านม มีปัจจัยเสี่ยงที่ควรระวัง เช่น อายุที่มากขึ้น มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็ง การใช้ยาฮอร์โมนต่อเนื่อง การหมดประจำเดือนช้า รวมถึงการได้รับรังสีบริเวณหน้าอก”
สำหรับอาการเบื้องต้นที่สังเกตได้ ได้แก่ การคลำพบก้อนในเต้านม มีของเหลวผิดปกติออกจากหัวนม โดยเฉพาะเลือด ผิวหนังบริเวณเต้านมผิดปกติคล้ายผิวส้ม หรือมีรอยบุ๋ม รวมถึงความผิดปกติของหัวนม อย่างไรก็ตาม มะเร็งเต้านมระยะแรกมักไม่แสดงอาการ การตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรม และ อัลตราซาวด์ จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจพบโรคตั้งแต่แรก
โรงพยาบาลนครธน เน้นย้ำว่า การตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป มีความสำคัญต่อการค้นหาความเสี่ยง นอกจากนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งควรพิจารณาการตรวจพันธุกรรมเพื่อประเมินโอกาสเกิดโรคและเตรียมแนวทางป้องกันเชิงรุก
ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์วันมะเร็งเต้านมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี โรงพยาบาลนครธน ได้จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 1. ตรวจอัลตราซาวด์เต้านม ราคา 1,900 บาท 2. ตรวจด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม ราคา 2,900 บาท เปิดให้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.nakornthon.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568
ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลนครธน พร้อมให้บริการ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ไปจนถึงการผ่าตัดและการติดตามผล โดยทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
“การตรวจพบเร็วคือกุญแจสำคัญ เพราะยิ่งเจอในระยะแรก โอกาสรักษาหายขาดก็สูงมาก” แพทย์หญิงศิเรมอร กล่าวทิ้งท้าย พร้อมเชิญชวนผู้หญิงไทยทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตนเอง และใช้โอกาสในเดือนแห่งการรณรงค์นี้เริ่มต้นตรวจคัดกรองเพื่ออนาคตที่แข็งแรง