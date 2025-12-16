NKT พร้อมเปิด “นครธน 2”เดินหน้าขยายฐานรายได้

โรงพยาบาลนครธน เดินหน้าขยายฐานการดูแลสุขภาพ เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลนครธน 2” ในเฟสแรก บนทำเลเอกชัย–กาญจนาภิเษก เสริมศักยภาพการเติบโตระยะยาว รับรู้รายได้ทันทีปลายปี 2568 เตรียมยื่นเข้าระบบประกันสังคมปี 2570 จัดหนัก! แจกโปรฯฉลองเปิดใหม่ รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)
รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครธน 2 ในเครือโรงพยาบาลนครธน เปิดให้บริการแล้ว บนถนนเอกชัย-กาญจนาภิเษก ประกอบไปด้วยอาคารโรงพยาบาลขนาด 3 ชั้น มีห้องพักผู้ป่วยทั้งประเภทห้องพักรวม และห้องพักเดี่ยว ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU) มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของผู้ป่วย
แพทย์หญิงศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) กล่าวว่า โรงพยาบาลนครธน 2 ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการ อีกทั้งยังมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมให้การดูแลรักษาในทุกช่วงวัย ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ “อุ่นใจทุกช่วงวัย ใส่ใจทุกการดูแล”
โดยการให้บริการทุกช่วงอายุวัย 1.สุขภาพสตรี 2.สุขภาพเด็ก 3.อายุรกรรมทั่วใป 4.ศัลยกรรม 5.กระดูกและข้อ 6.กายภาพบำบัด 7. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเฟสแรก และจะเปิดให้บริการด้าน จักษุ หัวใจ โสตศอนาสิก สมองและระบบประสาท ในเฟสถัดไปประมาณต้นปีหน้า
สำหรับการเปิดให้บริการโรงพยาบาลนครธน2 ในครั้งนี้ ส่งผลให้รับรู้รายได้เข้ามาทันทีในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป รวมถึงเตรียมยื่นขอเข้าร่วมระบบประกันสังคม ในปี 2570 สะท้อนศักยภาพการขยายฐานรายได้และความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงพยาบาลในระยะยาว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองเปิดโรงพยาบาลใหม่ รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569) และสำหรับ ผู้รับบริการ 100 ท่านแรก รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 300 บาท
สำหรับชำระค่าบริการหรือรักษาพยาบาลประเภท OPD และ IPD ที่โรงพยาบาลนครธน 2 เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะจากถนนเอกชัยและถนนกาญจนาภิเษก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 898 9999 เพจ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/nakornthon2 ไลน์บัญชีทางการ @nakornthon2 หรือช่องทางเว็บไซต์ www.nakornthon2.com