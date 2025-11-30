ชวนร่วมบริจาค! ห้องผู้ป่วยมะเร็งเด็ก รพ.หาดใหญ่ อุปกรณ์เสียหาย กระทบเด็ก 7 จังหวัดงดรับการรักษา

วอนช่วยกันร่วมบริจาค หลังวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ ทำหอผู้ป่วยมะเร็งเด็ก รพ.หาดใหญ่ เสียหายหนัก อุปกรณ์ไม่พร้อมให้บริการ ต้องหยุดรับผู้ป่วยทั้งรายเก่า–รายใหม่ เดือดร้อนหนัก ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยเดิม รวมถึงเด็กป่วยรายใหม่จาก 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ได้เร่งขอรับบริจาคเพื่อฟื้นฟูห้องรักษาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
วันนี้ (30 พ.ย.) เพจ “Drama-addict” ได้แชร์โพสต์จาก “กองทุนโรคมะเร็งในเด็กโรงพยาบาลหาดใหญ่” ที่ออกประกาศด่วนหลังหอผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก ชั้น 1 ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้ห้องรักษาต้องปิดปรับปรุงทันที และไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยเดิม รวมถึงเด็กป่วยรายใหม่จาก 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ได้
กองทุนระบุว่า อุปกรณ์หลายอย่างชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ทำให้ห้องไม่ปลอดภัยต่อการรักษา จำเป็นต้องรอการฟื้นฟูครั้งใหญ่ เพื่อให้การรักษาสามารถกลับมาเดินหน้าต่อได้โดยไม่เสี่ยงติดเชื้อ ทั้งนี้ในระหว่างห้องปิดให้บริการ แพทย์และพยาบาลจะทยอยประสานกับผู้ปกครองเพื่อนัดหมายปรับแผนการรักษา หรือส่งยาให้เด็ก ๆ รับประทานชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด
ทางกองทุนขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูหอผู้ป่วยให้กลับมาปลอดภัยและพร้อมใช้งานโดยเร็ว พร้อมระบุว่าทุกการช่วยเหลือจะเป็นกำลังสำคัญให้เด็กป่วยมะเร็งได้รับการดูแลต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาค สามารถทำได้ตามช่องทางดังนี้ บริจาคเข้ากองทุนโรคมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลหาดใหญ่
วิธีที่ 1 :
ไม่ต้องการลดหย่อน/ใบเสร็จ
บริจาคเข้าบัญชีกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก รพ.หาดใหญ่ โดยตรง
#กองทุนโรคมะเร็งในเด็กโรงพยาบาลหาดใหญ่
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 936-0-23388-9
วิธีที่ 2 :
ลดหย่อน 1 เท่า
สามารถระบุชื่อบุคคล/บริษัท ที่ต้องการลดหย่อนได้
บริจาคเข้าบัญชีกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก รพ.หาดใหญ่ ยอด 500 บาทขึ้นไป จะได้รับใบเสร็จ (ส่ง สลิป พร้อม ชื่อ ที่อยู่ ทาง inbox ของ facebook กองทุน หรือ email : pedoncohatyai@gmail.com )
ติดตามใบเสร็จหลังจากทำการได้
#กองทุนโรคมะเร็งในเด็กโรงพยาบาลหาดใหญ่
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 936-0-23388-9
วิธีที่ 3 :
ลดหย่อน 2 เท่า
ลดหย่อนเฉพาะชื่อเจ้าของบัญชี + ต้อง e-donate เข้าบัญชีกลางของมูลนิธิเท่านั้น ดังนั้นหากท่าน e-donate รบกวนทำทั้ง 3 ขั้นตอน #ดังรูป
1. e-donate
2. add line มูลนิธิ ส่งสลิป + แจ้ง *ระบุยอดบริจาคให้กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก*
3. ส่งสลิป เข้า * inbox เพจกองทุน *
เพื่อให้กองทุนสามารถติดตามยอดบริจาคที่ท่านมอบให้แก่เด็กๆที่น่ารักของเราได้ รบกวนแจ้งสลิปใน inbox ทุกครั้งด้วยนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 074-273247 หรือ 074-273100 ต่อ 3247
- pedoncohatyai@gmail.com
- facebook >> marengdekhatyaihospital