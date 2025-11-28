ภารกิจด่วนฝ่าน้ำท่วม ทรูส่งฝูงโดรนบรรทุก “ความห่วงใย” เข้าสู่ Zone 8 หลัง รพ.หาดใหญ่

เมื่อพื้นที่หาดใหญ่ชั้นใน โดยเฉพาะ Zone 8 ด้านหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ กลายเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากน้ำท่วม การเข้าถึงด้วยรถหรือเรือเป็นไปอย่างยากลำบาก ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ จึงเร่งระดมทีมและเทคโนโลยีลงพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ขณะนี้ “โดรนทรู” ได้เริ่มปฏิบัติการบินใน Zone 8 หลัง รพ.หาดใหญ่ ลำเลียงอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และของจำเป็นเร่งด่วน ส่งตรงสู่ชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเดินทางไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุด ลดเวลารอคอย และเพิ่มโอกาสในการดูแลผู้ป่วยและผู้เปราะบางในพื้นที่เสี่ยง
ทรูได้นำฝูงโดรนรุ่น TGD25 จำนวน 20 ลำ พร้อมแบตเตอรี่ แท่นชาร์จ และเครื่องปั่นไฟ ลงสนับสนุนภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ โดยแต่ละลำสามารถบรรทุกสิ่งของได้ถึง 25 ลิตร ช่วยให้การลำเลียงอาหาร ยา และของใช้จำเป็นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และแม่นยำ ผ่านระบบกำหนดพิกัดแบบเรียลไทม์ เข้าถึงจุดที่รถเข้าไม่ได้แต่ “ความช่วยเหลือต้องเข้าให้ถึง” ตลอดภารกิจ ทีมวิศวกรภาคสนามของทรูทำงานเคียงข้างพี่ๆ ทหารและหน่วยงานในพื้นที่ กำกับการบินอย่างใกล้ชิดในทุกเที่ยวบิน เพื่อให้ทุกภาระจัดส่งเป็นไปอย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และสอดประสานกับการทำงานของทีมกู้ภัยบนภาคพื้นดินในทุกขั้นตอน
นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจสำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น คือการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะในยามวิกฤต ซึ่งครั้งนี้ ได้นำโดรนพร้อมนักบินผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสริมภารกิจกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดประสานกันทุกขั้นตอน ซึ่งฝูงโดรน ขนาดบรรจุ 25 ลิตร จำนวน 20 ลำนี้ มีความคล่องตัวสูง เหมาะสมต่อการลำเลียงสิ่งของจำเป็นและเข้าถึงพื้นที่ที่การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากในสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้”
หนึ่งในพันธกิจสำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น คือการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยเฉพาะในยามวิกฤต ทรูขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆ ที่เชื่อมต่อ “ความช่วยเหลือ” และ “กำลังใจ” จากคนไทยทั้งประเทศ ไปถึงพี่น้องชาวใต้และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในพื้นที่ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกัน