“รมว.พัฒนา” กำชับเร่งฟื้นฟูสถานบริการที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมให้กลับมาบริการปกติโดยเร็ว เผย รพ.หาดใหญ่ให้บริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ได้แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกแห่ง เร่งฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการปกติโดยเร็ว ล่าสุด รพ.หาดใหญ่ให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และฉุกเฉิน ได้แล้ว ส่วนโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง ให้บริการผู้ประสบภัยแล้วกว่า 1,300 คน ส่งรถเพื่อนใจดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในพื้นที่ พร้อมส่งทีมดูแลสุขาภิบาลควบคุมป้องกันโรคในศูนย์พักพิง/ ชุมชน
วานนี้ (29 พฤศจิกายน 2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม กับผู้บริหารในพื้นที่ภาคใต้ และกล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถเปิดให้บริการแผนกฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ได้แล้ว และได้เร่งฟื้นฟูหน่วยบริการปฐมภูมิ 4 แห่ง เพื่อให้สามารถกลับมาจัดบริการประชาชนได้มากขึ้น รวมถึงโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดสงขลาทั้งหมดได้เร่งทำความสะอาด ฟื้นฟูระบบต่างๆ เพื่อกลับมาให้บริการผู้ป่วยเต็มรูปแบบโดยเร็ว
นายพัฒนากล่าวต่อว่า สำหรับการให้บริการของโรงพยาบาลสนามทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลสนาม สนามบินหาดใหญ่ ให้บริการผู้ป่วยนอก 164 ราย ผู้ป่วยใน 13 ราย ส่งต่อ 74 ราย 2) โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ให้บริการผู้ป่วยนอก 52 ราย ผู้ป่วยใน 8 ราย ส่งต่อ 2 ราย 3) โรงพยาบาลสนาม บริษัทหาดทิพย์ จํากัด (มหาชน) ให้บริการผู้ป่วยนอก 131 ราย ผู้ป่วยใน 4 ราย ส่งต่อ 3 ราย 4) โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนวัดคลองแห ให้บริการผู้ป่วยนอก 45 ราย 5)โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน ส่งต่อ 3 ราย 6) โรงพยาบาลสนาม หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้บริการผู้ป่วยนอก 281 ราย ส่งต่อ 1 ราย 7) โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลรัตภูมิ ให้บริการผู้ป่วยนอก 410 ราย ผู้ป่วยใน 50 ราย ส่งต่อ 7 ราย และ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยนอก 102 ราย ผู้ป่วยใน 30 ราย ส่งต่อ 3 ราย ส่วนการดูแลด้านสุขภาพจิต ได้จัดส่ง “รถเพื่อนใจ” ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข 5-7 คน ออกให้บริการสุขภาพจิตเชิงรุกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ กรมอนามัย ร่วมกับกรมควบคุมโรค ได้เข้าพื้นที่ดูแลด้านสุขาภิบาล โดยเฉพาะขยะ ห้องน้ำ ในศูนย์อพยพ ซึ่งคาดว่าเมื่อน้ำลดแล้วจะสามารถปิดศูนย์พักพิงได้ใน 1-3 วัน และป้องกันเฝ้าระวังโรคในกลุ่มอาการบาดเจ็บ การปนเปื้อนอาหารและน้ำ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อนำโดยแมลง และกลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ