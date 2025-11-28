ไทยคม – เอไอเอส เสริมระบบสื่อสาร รพ.สนามที่หาดใหญ่

ไทยคม–เอไอเอส หนุนกระทรวงสาธารณสุข เสริมระบบสื่อสาร รพ.สนามที่หาดใหญ่ 8 แห่ง รองรับผู้ป่วยน้ำท่วม
เอไอเอส ผนึกกำลัง ไทยคม ระดมสรรพกำลังเทคโนโลยีดาวเทียมและโครงข่ายสื่อสาร ลงพื้นที่ภาคใต้ หนุนกระทรวงสาธารณสุข เสริมระบบสื่อสารในช่วงวิกฤตอุทกภัย
รุดเสริมศักยภาพเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตให้โรงพยาบาลสนามที่หาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนามบินหาดใหญ่, โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่, บริเวณลานบริษัทหาดทิพย์, โรงเรียนเทศบาลวัดคลองแห, โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน, โรงพยาบาลรัตภูมิ และโรงพยาบาลหาดใหญ่
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตได้อย่างเต็มศักยภาพ ตอกย้ำความห่วงใยและความมุ่งมั่นยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร AIS พร้อมด้วยทีมวิศวกรและพนักงานจากส่วนกลาง ลุยลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนและพนักงานในพื้นที่ โดยตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโครงข่ายสื่อสาร และวางแผนแนวทางฟื้นฟูต่อไป ท่ามกลางภาวะอุทกภัยในหลายจุดของอำเภอหาดใหญ่ แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลง โดยระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่แล้ว แต่การเข้าช่วยเหลือยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากบางเส้นทางถูกปิดกั้นจากรถที่ประสบภัยและสภาพจราจรที่ยากต่อการเข้าถึง ทำให้ต้องเร่งประสานและลงพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างเต็มกำลัง