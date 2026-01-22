ETTH26 จ่อเข้าเทรด LiVEx เตรียมขาย IPO 10 ล้านหุ้น ราคา 3.5 บาท/หุ้น เสริมแกร่งธุรกิจบริการด้านพลังงาน

บมจ.เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ [ETTH26] ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสู่ความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ด้วยการเสนอขายหุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.09% ของหุ้นทั้งหมดและที่เรียกชำระ ราคาเสนอขาย 3.75 บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย 37.50 ล้านบาท ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ETTH26 โดยมี บล.บียอนด์ เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อชำระหนี้ระยะสั้น 9,375,000 บาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและการทำโครงการระยะสั้น 4,687,500 บาท และเพื่อใช้ในการลงทุนทำโครงการขายไฟฟ้าสัญญาระยะยาว 20 ปี จำนวน 23,437,500 บาท
ETTH26 ประกอบธุรกิจให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ เกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยสินค้าและบริการของบริษัท ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การให้บริการรับเหมา-ติดตั้งกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, การให้บริการ-กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการรับเหมาก่อสร้าง การจำหน่ายและให้บริการทางด้านพลังงานอื่นๆ
ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก โดยขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทที่ 8 งานจัดการพลังงานเพื่อรับโครงการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และได้รับสัญญาระยะยาวกับสถาบันการศึกษาทางภาครัฐต่างๆ ทั้งนี้บริษัทจึงได้ปรับธุรกิจจากผู้รับเหมาและซื้อมาขายไปปรับเปลี่ยนเป็นการลงทุนโครงการ และรับผลตอบแทนในระยะยาวซึ่งทางบริษัทมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้แบบ Recurring income
บริษัทมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการกำหนดกลยุทธ์หลักในด้านต่างๆเพื่อผลักดันการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานทดแทนจากไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน ในหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสูง เพื่อผลตอบแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า
กลยุทธ์การตลาด บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการผ่าน การใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ การเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการต่างๆแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายฐานลูกค้า
กลยุทธ์ด้านสินค้า/บริการ บริษัทพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นความครบวงจรและยืดหยุ่น ได้แก่ การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตอบโจทย์แต่ละประเภทของลูกค้า การเพิ่มบริการดูแลบำรุงรักษาระยะยาว (O&M) และการพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Energy Storage, EV Charging Station และ Electric Vehicle
กลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย บริษัทใช้การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและความต้องการในแต่ละภาคอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการศีกษา อาทิ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยโรงเรียนเป็นต้น กลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และธุรกิจบริการขนาดกลาง-ใหญ่ รวมถึงการจัดตั้งทีมขายและที่ปรึกษาทางเทคนิคเฉพาะทางเพื่อเข้าถึงลูกค้าเชิงลึกและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 4 อันดัแบรก บจ. เออาร์เค สแตรทิจิก โฮลดิ้งส์ 24% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 21.82% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 15.18% จะลดเหลือ 13.8% บจ. ชัญญกร โฮลดิ้ง 11% จะลดเหลือ 10.00% นายรักไทย บูรพ์ภาค 10.84% จะลดเหลือ 9.85%
ผลประกอบการปี 66-67 มีรายได้รวม 35.29 ล้านบาท และ 103.47 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 66 ขาดทุน 11.13 ล้านบาท ก่อนพลิกเป็นกำไร 7.9 ล้านบาทในปี 67 ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 68 มีรายได้ 37.25 ล้านบาท จาก 31.51 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 67 และมีผลขาดทุน 1.3 ล้านบาท จากกำไร 4.5 ล้านบาท