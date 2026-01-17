เซ็นทรัลพหลโยธินรับสินเชื่อยั่งยืน แบงก์กรุงศรีฯปล่อยกู้ 6.5 พันล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา–จีแลนด์ จับมือกรุงศรี เดินหน้า “The Central พหลโยธิน” โครงการแฟล็กชิพ มิกซ์ยูสและอาคารสีเขียวสีเขียว ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (จีแลนด์) ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือในการในการสนับสนุนการเดินหน้าโครงการ “The Central พหลโยธิน” ศูนย์การค้าแฟล็กชิพแห่งอนาคต ที่ออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลโลกอย่างรับผิดชอบในระยะยาวและเป็นหนึ่งใน Roadmap สำคัญสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050
โดยกรุงศรีสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability-Linked Long-Term Loan) วงเงิน 6,500 ล้านบาท แก่ บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด (BWT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (Central Pattana) และบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (GLAND)
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนาและจีแลนด์มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนา ‘พื้นที่’ ที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Futures for All และบทบาทของเราในฐานะ Place Maker ที่เชื่อมโยง People – Place – Planet อย่างสมดุล
การนำสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนมาใช้กับโครงการ The Central พหลโยธิน สะท้อนความตั้งใจของเราในการผสานการเงินเพื่อความยั่งยืนเข้ากับการพัฒนาโครงการตั้งแต่ต้นน้ำ ไม่ใช่เพียงการสร้างโครงการใหม่ แต่คือการวางรากฐานสู่อนาคต ตามเส้นทาง Journey to Net Zero ภายในปี 2050 โดยความร่วมมือครั้งนี้ ยังตอกย้ำบทบาทของภาคเอกชนไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “The Central พหลโยธิน จะเป็นโครงการมิกซ์ยูสเจเนอเรชันใหม่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการพัฒนาและเป้าหมายด้าน ESG ของ เซ็นทรัลพัฒนา ที่ขับเคลื่อนภายใต้โมเดล ‘The Ecosystem for All’ The Central พหลโยธิน จะเป็นอีกหนึ่งโครงการระดับโลกที่ยกระดับย่านพหลโยธินสู่การเป็น The Next CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน เซ็นทรัลพัฒนา และ จีแลนด์ ในการพัฒนาโครงการ ‘The Central’ ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์กมิกซ์ยูสสำคัญแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการสนับสนุนองค์กรชั้นนำของประเทศไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผ่านโซลูชันทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืน และเราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผสานทั้งนวัตกรรม ความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง”
The Central พหลโยธิน – The Flagship of the Future ศูนย์การค้าระดับแฟล็กชิพมูลค่าโครงการ 21,000 ล้านบาท ปักหมุดแลนด์มาร์กใหม่พร้อมยกระดับกรุงเทพฯ สู่มหานครระดับโลก บนทำเลศักยภาพ ถนน 2 สายหลัก วิภาวดีรังสิตและพหลโยธิน เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม ทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและ BTS สายสีเขียว พร้อมสร้างปรากฏการณ์ The Landmark of Northern Bangkok สะท้อนศักยภาพย่านพหลโยธินที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเทียบชั้น CBD กรุงเทพฯ เตรียมเป็นย่านที่อยู่อาศัยและย่านเศรษฐกิจคุณภาพสูงทางตอนเหนือของเมือง
ทั้งนี้โครงการตั้งอยู่บนที่ดิน 49 ไร่ พื้นที่ (GBA) 457,409 ตร.ม. พร้อมด้วย Convention Hall ขนาดใหญ่กว่า 6,700 ตร.ม. รวมทั้งการออกแบบภูมิสถาปัตย์เชื่อมโยงธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดและผ่อนคลายท่ามกลางพื้นที่สีเขียว
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all โดยตลอด 45 ปี ได้สนับสนุนสังคมและชุมชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน, พื้นที่สาธารณประโยชน์ และโอกาสทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม เราเดินหน้าสู่ Net Zero 2050 ได้รับการจัดอันดับ DJSI Best-in-Class 7 ปีซ้อน และเป็นอสังหาฯ รายแรกที่ออก ‘Green Bond’ อีกทั้งทุกศูนย์การค้าติดตั้ง Solar Rooftop, EV Charging Station พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Green Partnership เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับพันธมิตรร้านค้า