กรุงศรีปล่อยกู้'เบย์วอเตอร์'พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส “เดอะ เซ็นทรัล”-วงเงิน 6,500 ล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) สนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability-Linked Long-Term Loan) วงเงิน 6,500 ล้านบาท แก่ บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด (BWT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (Central Pattana) และบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (GLAND) พัฒนาโครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ “The Central” บนพื้นที่ 49 ไร่ ใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าว มูลค่าโครงการรวม 21,000 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม (GBA) 460,000 ตารางเมตร และมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2569
โดยโครงการ “The Central” ดำเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัลพัฒนา โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 (การปล่อยโดยตรง) และ Scope 2 (การปล่อยทางอ้อมจากการใช้พลังงาน) นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาอาคารสีเขียวภายในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงผสมผสานที่ยั่งยืนของเซ็นทรัลพัฒนา
นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน เซ็นทรัลพัฒนา และ จีแลนด์ ในการพัฒนาโครงการ ‘The Central’ ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์กมิกซ์ยูสสำคัญแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการสนับสนุนองค์กรชั้นนำของประเทศไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผ่านโซลูชันทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืน และเราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผสานทั้งนวัตกรรม ความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Futures for All และบทบาทของเราในฐานะ Place Maker ที่เชื่อมโยง People – Place – Planet อย่างสมดุล การนำสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนมาใช้กับโครงการ The Central พหลโยธิน สะท้อนความตั้งใจของเราในการผสานการเงินเพื่อความยั่งยืนเข้ากับการพัฒนาโครงการตั้งแต่ต้นน้ำ ไม่ใช่เพียงการสร้างโครงการใหม่ แต่คือการวางรากฐานสู่อนาคต ตามเส้นทาง Journey to Net Zero ภายในปี 2050 โดยความร่วมมือครั้งนี้ ยังตอกย้ำบทบาทของภาคเอกชนไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า The Central พหลโยธิน จะเป็นโครงการมิกซ์ยูสเจเนอเรชันใหม่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการพัฒนาและเป้าหมายด้าน ESG ของ เซ็นทรัลพัฒนา ที่ขับเคลื่อนภายใต้โมเดล ‘The Ecosystem for All’ The Central พหลโยธิน จะเป็นอีกหนึ่งโครงการระดับโลกที่ยกระดับย่านพหลโยธินสู่การเป็น The Next CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ