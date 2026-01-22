A5 เดินหน้าธุรกิจใหม่ ตอกย้ำศักยภาพเติบโต

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป เติบโตสวนทางภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯ ช่วงต้นปีที่ชะลอตัว จากกระแสตอบรับดีของทุกโครงการ พร้อมเตรียมเปิดตัว 2 ธุรกิจใหม่ เสริมโครงสร้างรายได้ระยะยาว ขณะที่มียอดขายรอโอน (Backlog) กว่า 800 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน ยืนยันชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนด
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจช่วงต้นปียังคงชะลอตัว แต่บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบระดับลักชัวรีในทำเลศักยภาพ ซึ่งยังมีความต้องการอยู่ในระดับที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการเพื่อตอบโจทย์เรียลดีมานด์ของบริษัท
โดย A5 มีกระแสตอบรับเกินคาดจากโครงการ Cinquième Krungthep Kreetha (แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา) Private Pool Villa ระดับซูเปอร์ลักชัวรี สามารถทำยอดขายแล้วกว่า 50% ของโครงการภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน โดยกำลังเตรียมเปิดเฟส 2 สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ A5 ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มลักชัวรีอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่า 791 ล้านบาท (ณ ธันวาคม 2568) จาก 4 โครงการ ได้แก่ Cinq Royal The Eighteen Bangna KM.7 (แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน กม.7), Cinquième Krungthep Kreetha (แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา), VANA Ratchapruek–Westville (วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์) และโครงการที่จังหวัดอุดรธานี คาดว่าทุกโครงการจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์ได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2569 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ A5 เตรียมสร้างอีกก้าวสำคัญด้วยการเปิดตัว 2 ธุรกิจใหม่ภายในปีนี้ เพื่อยกระดับโครงสร้างธุรกิจด้านการอยู่อาศัยแบบครบวงจรได้แก่ Upper Class Solution ธุรกิจบริการด้านการอยู่อาศัยระดับพรีเมียม ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือกว่า และ A5 Design ธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบ ตกแต่ง และต่อเติมที่อยู่อาศัย โดยทีมงานที่มีความเข้าใจเชิงลึกในกลุ่มลูกค้าระดับลักชัวรี และเชี่ยวชาญการออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ซึ่งจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างรายได้ พร้อมผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลักของบริษัท
“A5 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความแข็งแกร่งของพอร์ตโครงการและยอดขายรอโอน (Backlog) ควบคู่กับการขยายธุรกิจบริการด้านการอยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยการเปิดตัว Upper Class Solution และ A5 Design จะช่วยเสริมศักยภาพการสร้างรายได้และการเติบโตในระยะยาว ขณะเดียวกัน บริษัทมีสภาพคล่องและการบริหารจัดการทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น” นายศุภโชค กล่าว