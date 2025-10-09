SC Asset เสริมแกร่งการเงินแบงก์กรุงเทพปล่อยกู้2 โปรเจ็กต์ทำเลไพร์มสุขุมวิท

SC Asset ประกาศร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพ เสริมความแข็งแกร่งการเงินพอร์ตธุรกิจกลุ่มโรงแรมระดับ Global Brand และคอนโดซูเปอร์ลักชัวรีระดับแฟลกชิพ เปิดบริการโรงแรม KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton แห่งแรกในไทย พร้อมเปิดตัว “Still Sukhumvit 20” คอนโดซูเปอร์ลักชัวรี ติดถนนใหญ่ใจกลางสุขุมวิท ไตรมาส 4/2568 นี้ รองรับดีมานด์ชาวไทย-ต่างชาติ ที่ต้องการที่พักอาศัยทั้งระยะสั้น-ยาว ย่านใจกลางธุรกิจ
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก พันธมิตรทางการเงินคนสำคัญอย่างธนาคารกรุงเทพ ที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องมากว่า 2 ทศวรรษ สำหรับพัฒนา 2 โครงการสำคัญ ทำเลไพร์มติดถนนสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้า อโศก-พร้อมพงษ์ ได้แก่ 1.ครอโม แบงคอก, คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน (KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton) โรงแรมภายใต้ไลฟ์สไตล์แบรนด์ คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน แห่งแรกในประเทศไทย ติดถนนสุขุมวิท 29 และ 2. “สติลล์ สุขุมวิท 20” (Still Sukhumvit 20) โครงการคอนโดมิเนียมระดับแฟลกชิพแห่งปีของบริษัท ติดถนนสุขุมวิท มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4/2568 นี้ นับเป็นการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากโครงการในอดีตที่ผ่านๆ มา
“SC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอสังหาฯทุกโครงการ ให้สร้างคุณค่าสู่ผู้คนได้อย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นนี้จะสำเร็จได้ นอกจากจะต้องมีทำเลที่สะดวกสบาย และสินค้า-บริการที่ตอบโจทย์ผู้คนอย่างใส่ใจ ยังต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเชื่อมั่นในกันและกัน ผมขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพสำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อ SC ในการพัฒนา 2 โครงการสำคัญนี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องตลอดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา” นายณัฐพงศ์กล่าว
ทั้งนี้ SC Asset ยังคงมุ่งมั่นขยายพอร์ตของบริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ตลอดจนธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income Business) ให้ได้ตามแผนงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่ขยายความร่วมมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพในฐานะ“ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค” มุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจและยกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับสากล โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับกลุ่มไฮเอนด์ (High-End Real Estate) ในไทยที่เติบโตอย่างโดดเด่น จากความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยธนาคารมีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSC Asset บริษัทพัฒนาอสังหาฯชั้นนำของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ครอโม แบงคอก, คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน โรงแรมจากเครือชั้นนำระดับโลก ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยร่วมสมัยได้อย่างสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
“ธนาคารกรุงเทพเชื่อมั่นในประสบการณ์อันยาวนาน และแข็งแกร่งของผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยอย่างSC Asset ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงการคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา เรามองว่าการพัฒนาแบรนด์ ครอโม แบงคอก, คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน (KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton) ซึ่งไลฟ์สไตล์แบรนด์ คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน แห่งแรกในประเทศไทยจะกลายเป็นแลนด์มาร์คด้านHospitality
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ และเป็นตัวอย่างสำคัญของการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ทั้งนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ที่มองหาคุณภาพและความเป็นเลิศระดับโลก” นายชาติศิริ กล่าว
นอกจากนี้ในปี 2568 นี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่“สติลล์ สุขุมวิท20” (Still Sukhumvit 20)โครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี ติดถนนสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าพร้อมพงศ์ ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District หรือ CBD) เพิ่มเติมอีก1 โครงการ เชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าศักยภาพสูง อาทิ นักธุรกิจที่มีBusiness-OrientedLifestyle รวมถึงนักธุรกิจต่างชาติที่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้ามาดำเนินธุรกิจในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของไทย