แบงก์กรุงเทพสนับสนุนทางการเงิน 2 บิ๊กโครงการ SC Asset

SC Asset ประกาศร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพ เสริมความแข็งแกร่งการเงิน พอร์ตธุรกิจกลุ่มโรงแรมระดับ Global Brand และคอนโดซูเปอร์ลักชัวรี ระดับแฟลกชิพ เปิดบริการโรงแรม KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton แห่งแรกในไทย พร้อมเปิดตัว “Still Sukhumvit 20” คอนโดซูเปอร์ลักชัวรีไตรมาส 4 นี้ รองรับดีมานด์ชาวไทย-ต่างชาติ
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC Asset) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากพันธมิตรทางการเงินที่สำคัญอย่างธนาคารกรุงเทพต่อเนื่องมากว่า 2 ทศวรรษ สำหรับพัฒนา 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.ครอโม แบงคอก, คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน (KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton) โรงแรมภายใต้ไลฟ์สไตล์แบรนด์ คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน แห่งแรกในประเทศไทย ติดถนนสุขุมวิท 29 และ 2. “สติลล์ สุขุมวิท 20” (Still Sukhumvit 20) โครงการคอนโดมิเนียมระดับแฟลกชิพแห่งปีของบริษัท ติดถนนสุขุมวิท มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4/2568 นี้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องจากโครงการในอดีตที่ผ่านๆ มา
ทั้งนี้ SC Asset ยังคงมุ่งมั่นขยายพอร์ตของบริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ตลอดจนธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income Business) ให้ได้ตามแผนงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่ขยายความร่วมมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ด้านนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรงแรมครอโม แบงคอก, คูริโอ คอลเลกชัน บาย ฮิลตัน (Kromo Bangkok, Curio Collection by Hilton) โรงแรมจากเครือชั้นนำระดับโลก ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับความหรูหราแบบสากลได้อย่างลงตัว
“เรามองว่าการพัฒนาแบรนด์ Kromo ซึ่งเป็น Global Brand แห่งแรกในไทย จะกลายเป็นแลนด์มาร์คด้าน Hospitality ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ และเป็นตัวอย่างสำคัญของการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ทั้งนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ที่มองหาคุณภาพและความเป็นเลิศระดับโลก” นายชาติศิริ กล่าว
นอกจากนี้ในปี 2568 นี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี บนถนนสุขุมวิท 20 ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District หรือ CBD) เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ เชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าศักยภาพสูง อาทิ นักธุรกิจที่มี Business-Oriented Lifestyle รวมถึงนักธุรกิจต่างชาติที่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้ามาดำเนินธุรกิจในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของไทย