PRTR มองปี 2569 ธุรกิจ Outsource–HR Tech แกร่ง

พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป ประเมินแนวโน้มธุรกิจในปี 2569 ยังอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่ง โดยมองว่า โมเดล Outsource และ Recruitment รวมถึงการพัฒนาบุคลากรผ่าน Upskill–Reskill เป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนแรงงาน เพิ่มความยืดหยุ่น และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
นางสาว ริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR เปิดเผยว่า ปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตกว่า 15% จากธุรกิจหลัก Outsource ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) มากกว่า 95% ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจฝึกอบรม The Blacksmith ที่ได้รับแรงหนุนจากเทรนด์ความต้องการ Upskill–Reskill และธุรกิจ HR Tech Software “PINNO” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเปิดเผยว่า ในปี 2569 แม้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งทิศทางอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีและ AI ที่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงาน แต่ปัจจัยดังกล่าวกลับยิ่งเร่งให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งตอกย้ำบทบาทของ PRTR ในฐานะพาร์ตเนอร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
PRTR มองว่า องค์กรในระยะถัดไปจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง (Upskill / Reskill) ควบคู่กับการเตรียมบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำ Data และ HR Tech มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานและ การตัดสินใจ เพื่อยกระดับการบริหารกำลังคนให้สอดรับกับกลยุทธ์ทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ในมิติการเติบโตระยะยาว นอกจากการเติบโตของธุรกิจหลักอย่าง Outsource และ Recruitment แล้ว มองว่าการใช้งาน HR Tech ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการปรับโครงสร้างรายได้และกำไรของบริษัท โดยเฉพาะแพลตฟอร์มบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร “PINNO” ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำ (Recurring Income) และอัตรากำไรสูง
ขณะเดียวกัน แนวโน้มการพัฒนาทักษะแรงงานในทุกอุตสาหกรรมยังสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจฝึกอบรม “The Blacksmith” ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งสองธุรกิจจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจมาร์จิ้นสูง เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างกำไร และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable & Quality Growth) ของ PRTR
ในด้านผลการดำเนินงาน แนวโน้มในช่วงไตรมาส 4/2568 ที่ผ่านมา ธุรกิจ Outsource ยังมีความต้องการในการจ้างพนักงานเพิ่มเติมกว่า 600 คน ทั้งจากลูกค้ารายใหม่ และการขยายความต้องการจากฐานลูกค้าเดิม ครอบคลุมกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ช่างเทคนิค (Technician) และพนักงานขาย (PC) ซึ่งยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจสรรหาพนักงาน (Recruitment) ยังมีความต้องการในตำแหน่งระดับ Junior–Middle โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร งานบริการ รวมถึงแรงงานสายเทคนิคในอุตสาหกรรม Machinery, Automotive และ Logistics
สำหรับธุรกิจใหม่ทั้ง The Blacksmith ที่ให้บริการด้านฝึกอบรมพนักงาน และ PINNO HR Software ยังคงมีทิศทางการเติบโตเป็นไปตามแผนที่วางไว้
“PRTR ยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นบทบาทการเป็น Partner in People ที่ให้บริการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ Outsource, Recruitment, HR Tech ไปจนถึงการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัทตั้งเป้าอัตรากำไรแตะระดับ 10% ควบคู่การเติบโตของรายได้เฉลี่ย 10 -15% ต่อปี พร้อมเปิดโอกาสการเติบโตใหม่ผ่านกลยุทธ์ M&A เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต” นางสาวริศรา กล่าว