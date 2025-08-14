PRTR อวดรายได้งวดนี้ 3.8 พันล.

พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป โชว์ศักยภาพโตต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกของปี 2568 กวาดรายได้ 3,792 ลบ. กำไรสุทธิ 112.2 ลบ. หนุนด้วยธุรกิจ Outsource ที่ยังตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ ด้วยโซลูชันจัดจ้างพนักงานที่ยืดหยุ่นและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ด้านผู้บริหารพร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจครึ่งปีหลัง ล่าสุดปิดดีล M&A กับ Biz Resource ลุยเจาะตลาดใหม่โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพนักงานขับรถและแม่บ้าน จะเริ่มรับรู้รายได้ใน Q3ปี68
นางสาว ริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR เปิดเผยถึงผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 112.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2567 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ยังท้าทาย สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และความยืดหยุ่นของธุรกิจ ชูธงธุรกิจจัดจ้างพนักงาน (Outsource) ขับเคลื่อนรายได้หลัก รับดีมานด์จากลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม
โดย ธุรกิจจัดจ้างพนักงาน (Outsource) ยังคงเป็นรายได้หลัก ในครึ่งปีแรกของปี 2568 ทำรายได้ 3,652 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.9% จากความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรคมนาคม ไอที สุขภาพและความงาม รวมถึงการขยายตัวของพนักงาน PC และพนักงานสำนักงาน โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 มีพนักงาน Outsource รวมทั้งสิ้น 19,236 คน เพิ่มขึ้นจาก 18,153 คน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีก่อน ในภาพรวมธุรกิจ Outsourcing ของ PRTR ยังคงตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการกำลังคน โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สำหรับธุรกิจบริการสรรหาพนักงาน (Recruitment) แม้ยังได้รับผลกระทบจากการชะลอการจ้างงานบางกลุ่ม แต่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเน้นกลุ่มทักษะเฉพาะที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
ด้านธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะการให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ภายใต้ “PINNO” มีการเติบโตโดดเด่นจากการขยายฐานลูกค้าใหม่และการเพิ่มฟังก์ชันระบบอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นไตรมาส 2/2568 มีผู้ใช้งานรวม 47,023 ราย เพิ่มขึ้นจาก 19,945 ราย ในช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นการเติบโต 135% และมุ่งสู่จุดคุ้มทุน (Break Even) ภายในปีนี้ตามแผน ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนรายได้ระยะยาวของกลุ่มบริษัท
อย่างไรก็ดี PRTR ยังเดินหน้าขยายธุรกิจผ่านแผนควบรวมกิจการ ล่าสุดปิดดีลเข้าซื้อ บริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด (BRS) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการพนักงานขับรถและแม่บ้าน มูลค่าลงทุนไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยเข้าถือหุ้น 100% ซึ่งถือเป็นฐานลูกค้าใหม่ที่เสริม ecosystem ของ PRTR ที่ยังไม่เคยโฟกัสตลาดกลุ่มนี้มาก่อน สนับสนุนการให้บริการตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบวงจร โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป ซึ่งประมาณการรายได้ของปี 2568 จะสามารถเติบโตได้ 20% โดยปัจจุบันมีพนักงาน Outsource กว่า 600 คน ตั้งเป้าเสริมทัพรายได้ในครึ่งปีหลังกว่า 100 ล้านบาท
“ผลประกอบการไตรมาส 2 สะท้อนถึงศักยภาพของ PRTR ในการสร้างการเติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย และมองครึ่งปีหลังแม้ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้น แต่มองว่าภาคธุรกิจพยายามปรับตัว และยังมีหลาย segment ที่สามารถเติบโตได้ดี PRTR เองมีการปรับตัวตามดีมานด์ที่เปลี่ยนแปลงโดย มุ่งสู่การเติบโตทั้งจาก Organic Growth และการเสริมทัพผ่าน Inorganic Growth พร้อมทั้ง เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรุกกลุ่มแรงงานสายอาชีพใหม่ เช่น ช่างเทคนิค วิศวกร พนักงานขับรถ พนักงานขาย และ Beauty Advisor เพื่อรองรับดีมานด์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และสนับสนุนเป้าหมายรายได้ปี 2568 เติบโต 10–15% จากปีก่อนตามที่วางไว้” นางสาว ริศรา กล่าว