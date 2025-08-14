SKR กำไรสุทธิพุ่ง -ปันผลระหว่างกาล 0.09 บาท

บ ศิครินทร์ กำไรสุทธิพุ่ง 27% ทะลุ 207 ล้านบาท กวาดรายได้รวม 1,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตอกย้ำความสำเร็จกลยุทธ์การเติบโตเชิงคุณภาพ ภายใต้การเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบอร์ดเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.09 บาท/หุ้น ขึ้น XD 28 สิงหาคม กำหนดจ่าย 11 กันยายน 2568
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2568 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 207.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน กวาดรายได้รวมเพิ่มขึ้น 4.3% แตะ 1,544 ล้านบาท ตามการเติบโตของการรักษาโรคยากซับซ้อนด้วยการผ่าตัดผ่าน 7 สถาบันการแพทย์ชั้นนำของโรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ ขณะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังเปิดตัว 5 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้รายได้จากการให้บริการเชิงรุกอย่างการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ผ่าน SIKARIN Connect ยังเติบโตดีต่อเนื่อง รวมถึงรายได้กลุ่มประกันสังคมที่เติบโตถึง 12.52%
“ผลการดำเนินการในไตรมาสนี้ สะท้อนให้เห็นว่า กลยุทธ์ของ SKR ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพนั้นเดินมาถูกทาง ความสำเร็จของการมุ่งเน้นการรักษาโรคยากที่ซับซ้อนด้วยการผ่าตัดและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนที่ยอดเยี่ยม สะท้อนผ่านตัวเลขทางการเงินที่แข็งแกร่งในทุกมิติ ทั้งความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดของบริษัท ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของทีมงานSKR ในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศผ่านแนวคิด “ปกป้อง จริงใจ” นายสุริยันต์กล่าว
นายสุริยันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จด้านการดำเนินงานยังถูกสนับสนุนด้วยตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 31.78% และ EBITDA Margin ขยายตัวสู่ระดับ 27.31% ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนโตในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ ขณะที่สถานะทางการเงินมีความมั่นคงสูง โดยหนี้สินรวมลดลง 7.61% มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สูงถึง 3.24 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (D/E Ratio) ต่ำเพียง 0.22 เท่า ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำและมีศักยภาพสูงสำหรับการลงทุนในอนาคต
พร้อมกันนี้ คุณภาพของแบรนด์ยังได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยล่าสุด ติดอันดับ Top 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2025 โดยนิตยสาร Newsweek ควบคู่ไปกับการยอมรับด้านธรรมาภิบาล จากการได้รับคะแนนประเมิน AGM Checklist 100% และ ติดทำเนียบหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
สำหรับแนวโน้มช่วงครึ่งหลังของปี 2568 บริษัทยังคงเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เน้นการเติบโตแบบออร์แกนิก (Organic Growth) ด้วยรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งในทุกมิติ ภายใต้การเดินหน้าลงทุนพัฒนาแบรนด์ เพื่อรักษาความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์รองรับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่นักลงทุนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 185.20 ล้านบาท ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 กันยายน 2568