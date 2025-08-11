จันทบุรีเปิดรับสมัครแรงงานไทย 30,000 อัตรา เก็บเกี่ยวลำไย พร้อมที่พักฟรี รายได้ดี

จันทบุรีเผชิญวิกฤตแรงงานหนักจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดน ทำให้จังหวัดจันทบุรีขาดแคลนแรงงานกว่า 30,000 อัตราสำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย เร่งประกาศเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกู้วิกฤตนี้ รายได้ดี 700-1,300 บาทต่อวัน แถมมีที่พักฟรี! นี่คือโอกาสทองสำหรับคนอยากมีรายได้ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรไทย
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ญาณธิชา บัวเผื่อน” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี เขต 3 สังกัดพรรคก้าวไกล ออกมาประกาศรับสมัครแรงงานคนไทยเก็บลำไย กว่า 30,000 อัตรา โดยได้ระบุข้อความว่า
“จากสถานการณ์การปะทะกันระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวลำไยอย่างหนัก สูญเสียกำลังหลักที่เดิมเป็นแรงงานชาวกัมพูชาเกือบ 100% ทำให้ขณะนี้มีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมากถึง 30,000 อัตรา เพื่อเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ถึงเมษายน 2569 รวมระยะเวลา 9 เดือน
นี่คือโอกาสทองสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานและพร้อมเรียนรู้ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและฝึกสอนงานในทุกขั้นตอน เพียงแค่มีความตั้งใจ ขยัน และอดทน ก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีกลับบ้านได้ทันที
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
ไม่จำกัดเพศและวุฒิการศึกษา
มีความขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีผู้สอนงานให้
สิ่งที่คุณจะได้รับ:
รายได้เฉลี่ย 700-1,300 บาทต่อวัน (ขึ้นอยู่กับความขยันและทักษะส่วนบุคคล)
มีที่พักฟรี อำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาทำงาน
บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง มีเพื่อนร่วมงานคอยให้ความช่วยเหลือ
การเข้าร่วมเป็นแรงงานเก็บเกี่ยวลำไยในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวจันทบุรีไม่ให้ผลผลิตเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของจังหวัด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปพร้อมกัน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณเอนก ธรรมสุทธิ์ (ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว) โทร. 08-9832-6132
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3932-3870 ต่อ 1 หรือ 2 (ฝ่ายจัดหางานในประเทศ)
คุณจิรัชญา อำพล (เลขาฯ ส.ส.เล็ก ญาณธิชา บัวเผื่อน) โทร. 09-5464-0639”