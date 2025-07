โลละบาทมีจริง-บางปี 50 สต.ด้วยซ้ำ! ราคาลำไยตกต่ำตั้งแต่ต้นฤดู อีก 10 วันส่อลงอีก

วันนี้ (14 ก.ค. 68) ชาวสวนลำไยในพื้นที่ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ต่างเร่งเก็บเกี่ยวลำไยภายในสวนแม้ว่าผลผลิตยังไม่โตเต็มที่ก็ตาม เนื่องจากปีนี้ผลผลิตลำไยในพื้นที่ภาคเหนือมีมากและสุกพร้อมกันทั่วทุกพื้นที่ ทำให้ราคาลำไยตกต่ำตั้งแต่ต้นฤดู จนเกษตรกรเกรงว่าราคาลำไยจะตกลงไปอีก ทำให้ต้องเร่งเก็บก่อนที่ราคาจะตกไปอีกนายธนโชติ ไชยมาตร์ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยพื้นที่ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาฝนชุกและหนาวนานทำให้ลำไยติดลูกดกและสุกพร้อมกันทั่วทุกพื้นที่ บางสวนไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ ตนและครอบครัวจึงต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ตั้งแต่ต้นช่วงฤดู ซึ่งได้เก็บเป็นลำไยรูดร่วงขายถือว่าช่วงนี้ราคายังดีอยู่ เกรด AA ราคาอยู่ที่ กก.ละ18-19 บาท ส่วนเกรด A กก.ละ 9 บาทแต่การเก็บลำไยก็ต้องอาศัยแรงงานภายในครอบครัวและญาติๆ มาช่วยเก็บลำไย เนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่ส่วนใหญ่ไปรับจ้างพ่อค้าลำไยที่ไปรับซื้อลำไยเหมายกสวน นอกจากนี้ค่าจ้างสูงถึง กก.ละ 3 บาท สวนทางกับราคาลำไย ถ้าหากจ้างแรงงานอาจจะทำให้ขาดทุนได้“เกษตรกรบางรายโชคดีก็ได้ขายลำไย เหมาก็ไม่ต้องรับภาระเก็บลำไย แต่บางรายถูกพ่อค้ากดราคาก็ต้องทยอยเก็บผลผลิตตั้งแต่ต้นฤดู วัดดวงเอาว่าราคาจะถูกหรือแพง คาดว่าหลังจากนี้ประมาณ 2 สัปดาห์ราคาลำไยมีแนวโน้มจะลดลงอีกอย่างแน่นอน จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาลำไยในปีนี้ด้วย”ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาลำไยในพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวลำไยแบบรูดร่วงเนื่องจากใช้คนงานค่อนข้างน้อยและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการเก็บลำไยแบบใส่ตะกร้า แต่ราคาไม่แตกต่างกันมากสำหรับราคาลำไยแบบตะกร้ามีเกรด AA รวมกับเกรด A อยู่ที่ กก.ละ 22 บาท ลำไยแบบรูดร่วงราคาเกรด AA กก.ละ 20 บาท A 10 บาท B 5 บาท ส่วนเกรด C กก.ละ 1 บาทนายฝนหนาว ราชโยคี พ่อค้าลำไยในพื้นที่ตำบลแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าต้นฤดูเก็บเกี่ยวลำไยปีนี้ราคาค่อนข้างต่ำ จากปีที่ผ่านมาช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวราคาลำไยเกรด AA จะอยู่ที่ กก.ละ 30 บาท แต่ปีนี้พอเข้าฤดูเก็บเกี่ยวราคาก็ต่ำร่วง ราคาเกรด AA กก.ละ 20 บาท A 10 บาท ส่วนเกรด B ราคา 5 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตช่วงนี้จะเป็นลำไยเกรด A และเกรด B เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดู คาดว่าหลังจากนี้ไปอีก 10 กว่าวันราคาลำไยจะตกต่ำลงอีกเกรด AA น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 16 บาท/กก.เนื่องจากเป็นช่วงที่ลำไยสุกเต็มที่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามชาวสวนลำไยที่ตนรับซื้อทราบว่าชาวสวนลำไย เกรงว่าหลังจากนี้ราคาลำไยจะตกต่ำกว่าเดิมจึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่ราคาจะตกต่ำกว่านี้ และกลัวล้งหยุดรับซื้อลำไย แต่ถ้าหากราคาลำไยแบบร่วงตกลงมาต่ำกว่า 10 บาทต่อ กก.ก็จะส่งผลกระทบต่อชาวสวนลำไยทันที เนื่องจากไม่คุ้มกับทุนเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนกรณีดรามาในโซเชียลฯ ที่ระบุว่าราคาลำไยจอมทองึตกเหลือ กก.ละ 1 บาท คาดว่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนคงจะเป็นราคาลำไยเกรด C ที่มีการรับซื้อ กก.ละ 1 บาท ส่วนเกรดอื่นๆราคาไม่ต่ำขนาดนี้ ซึ่งตนรับซื้อลำไยมานานกว่า 20 ปี ราคาลำไยเกรด C ก็จะตก กก.ละ 1 บาททุกปี บางปีเหลือ กก.ละ 50 สตางค์ก็มี