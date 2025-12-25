Yindii แพลตฟอร์มเปลี่ยน “อาหารเหลือทิ้ง” เป็นรายได้

Yindii (ยินดี) แพลตฟอร์มจัดการอาหารส่วนเกิน (Food Surplus) อันดับ 1 ของเอเชีย เผยผลการดำเนินงานตลอดปี 2568 สร้างปรากฏการณ์ลดขยะอาหารได้กว่า 500,000 มื้อ หรือเฉลี่ย 1 มื้อในทุกๆ 1 นาที พร้อมเดินหน้าขยายอาณาจักรสู่ตลาดเกาหลีใต้ในปี 2569
Yindii ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 ด้วยโมเดลธุรกิจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง คือการนำ “อาหารส่วนเกิน” ที่ยังคงคุณภาพดีจากร้านอาหาร เบเกอรี่ และโรงแรม มาจำหน่ายในรูปแบบ “กล่องสุ่ม” (Surprise Bag) ผ่านแอปพลิเคชัน ในราคาที่ลดลงถึง 50–80%
โมเดลนี้ไม่เพียงช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยเปลี่ยน “ต้นทุนจม” ของผู้ประกอบการให้กลับมาเป็น “รายได้” โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา แพลตฟอร์มสามารถหมุนเวียนเงินกลับสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้มากกว่า 78 ล้านบาท แทนที่มูลค่าเหล่านี้จะสูญเปล่าไปกับการถูกทิ้งเป็นขยะ
สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ถือเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่งอย่างมาก ในปี 2568 มีการจำหน่ายอาหารส่วนเกินผ่านแอปฯ ไปแล้วกว่า 230,000 มื้อ มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 100,000 ครั้ง และมีพันธมิตรเข้าร่วมกว่า 400 ราย ช่วยผู้ใช้งานประหยัดเงินรวมกว่า 4 ล้านบาท
ความน่าสนใจของตลาดไทยคือ การเป็น “Sandbox” หรือตลาดต้นแบบในการขยายโมเดลจากร้านอาหารทั่วไปสู่อุตสาหกรรมโรงแรม โดย Yindii ได้เข้าไปจัดการอาหารที่เหลือจากไลน์บุฟเฟต์ของโรงแรมชั้นนำกว่า 50 แห่ง อาทิ Conrad, The Athenee Hotel และ Centara Grand at CentralWorld นอกจากนี้ยังมีการทดลองนวัตกรรมใหม่ “Fill & Go” ที่ The Okura Prestige Bangkok ให้ลูกค้าเลือกตักอาหารเองได้ ซึ่งความสำเร็จในไทยจะถูกนำไปเป็นต้นแบบขยายสู่ตลาดฮ่องกงและสิงคโปร์ต่อไป
ในมิติด้านความยั่งยืน ปี 2568 เพียงปีเดียว Yindii ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 1,375 ตัน เทียบเท่ากับการขับรถยนต์รอบโลกถึง 277 รอบ หรือเท่ากับการเดินทางด้วยเครื่องบินไป-กลับ ปารีส-นิวยอร์ก ถึง 575 เที่ยวบิน โดยพันธมิตรรายใหญ่อย่าง St. Regis, Landhaus และ Tiengna สามารถลดอัตราการทิ้งอาหารลงได้ถึง 70–90%
มหิมา ราชางกัม นาตาราจัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Yindii เปิดเผยถึงทิศทางในปี 2569 ว่า บริษัทตั้งเป้าขยายการเติบโตไปยังเมืองใหม่ๆ และเตรียมบุกตลาด ประเทศเกาหลีใต้ โดยยังคงยึดมั่นภารกิจหลักในการทำให้อาหารคุณภาพดีเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่จับต้องได้ และเปลี่ยนมุมมองของภาคธุรกิจให้เห็นว่าอาหารส่วนเกินคือ “โอกาส” ไม่ใช่ “ความสูญเสีย
“สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือการเห็นครอบครัว นักศึกษา และพนักงานออฟฟิศ ได้ค้นพบร้านโปรดในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมๆ กับการตระหนักว่าทุกการบริโภคของพวกเขาช่วยลดโลกร้อนได้จริง Yindii ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มซื้อขาย แต่เรากำลังสร้างชุมชนของ ‘Food Hero’ ที่ช่วยกันลดขยะอาหารอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน Yindii มีฐานผู้ใช้งานกว่า 700,000 ราย ช่วยกู้คืนอาหารไปแล้วกว่า 900,000 มื้อ และลดการปล่อยคาร์บอนจากการฝังกลบขยะไปแล้วกว่า 2,250 ตัน