SO บุกงานช่างเปิดตัว “FixManage Plus” หนุนรายได้ Outsource โต

สยามราชธานี เดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดงานช่าง ผ่านการเปิดตัว “FixManage Plus” ระบบบริหารจัดการงานช่างอัจฉริยะ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ SO PEOPLE มุ่งยกระดับบริการ Outsource ให้สามารถวัดผล ควบคุมต้นทุน และสร้างความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ในยุคที่การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ฟรือ SO เปิดเผยว่า SO ดำเนินธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) กล่าวว่าเพื่อสนับสนุนการ Transformation ขององค์กรลูกค้าอย่างครบวงจร โดยการพัฒนา FixManage Plus ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้บริการงานช่าง จากเดิมที่เป็นต้นทุนคงที่ ให้กลายเป็นบริการที่สร้างผลตอบแทนเชิงประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการได้ด้วยข้อมูล
FixManage Plus ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Data-Driven Management เปลี่ยนงานช่างจาก “งานที่ประเมินผลยาก” ให้เป็นงานที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้องค์กรลูกค้ามองเห็นภาพรวมการทำงานของช่างแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทั้งคุณภาพงาน ระยะเวลา และผลลัพธ์การให้บริการ ส่งผลให้การประเมินผลงานและการตัดสินใจทางธุรกิจอ้างอิงจากข้อมูลจริง เพิ่มความโปร่งใส และลดความเสี่ยงด้านต้นทุน
ระบบดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมและบริหารงบประมาณงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และงบประมาณในแต่ละงานได้อย่างชัดเจน ลดปัญหางบประมาณบานปลาย พร้อมเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนค่าใช้จ่ายระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารกระแสเงินสดขององค์กร
นอกจากนี้ FixManage Plus ยังมีฟีเจอร์ Asset Management ที่จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงทรัพย์สินอย่างละเอียด พร้อมระบบ Preventive Maintenance อัตโนมัติ ช่วยลดการซ่อมซ้ำซ้อน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าอุปกรณ์ใดควรซ่อมต่อหรือควรลงทุนเปลี่ยนใหม่ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้เงินลงทุน (CapEx) ในระยะยาว
FixManage Plus ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ All Solutions One Outsource ของ SO PEOPLE ที่ผสาน “บุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการทำงาน” เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับบริการ Outsource งานช่างให้มีความ Reliable, Predictable และ Scalable รองรับการขยายตัวของลูกค้าองค์กรในอนาคต โดย SO มุ่งสร้างความแตกต่างจากการแข่งขันด้านราคา ไปสู่การแข่งขันด้านคุณค่าและผลลัพธ์ที่วัดได้
ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่า FixManage Plus จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการที่มีมาร์จิ้นสูง และเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ Outsource เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อลูกค้า บริษัท และบุคลากร ตามแนวคิด win-win-win ในระยะยาว