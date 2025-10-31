SO คว้า 4 ดาว CGR

สยามราชธานี หรือ SO ได้รับคะแนนประเมิน CGR ปี 2568 ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตั้งเป้าเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025 : CGR) ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประจำทุกปี
สำหรับผลการประเมินในระดับ 4 ดาวดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงการให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการแนวคิดด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เข้ากับการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
“รางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน”นางสาวกัณธิมา กล่าว