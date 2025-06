SO ผนึก CHAIXI เสริมแกร่งโลจิสติกส์

สยามราชธานี ผนึกกำลัง " ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น" เสริมแกร่งระบบโลจิสติกส์ วงจรในรูปแบบ Outsourcing เดินหน้ายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการยานพาหนะ รองรับการเติบโตสู่ “สตรีทฟู้ดมหาชน” ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายแฟรนไชส์กว่า 5,000 สาขา

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า ได้แก่ ธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และ ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ CHAIXI ผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์อาหารสตรีทฟู้ดภายใต้แบรนด์ “ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว” ในการให้บริการด้านรถเช่าเชิงพาณิชย์ พร้อมระบบบริหารจัดการยานพาหนะครบวงจรในรูปแบบ Outsourcing เพื่อเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และ รองรับการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภายใต้เป้าหมายการเติบโตสู่การเป็น “สตรีทฟู้ดมหาชน” ที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศโดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และ ควบคุมมาตรฐานการขนส่ง ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ CHAIXI ให้มีความสม่ำเสมอในทุกด้าน โดยบริษัทฯให้บริการระบบบริหารจัดการยานพาหนะเชิงพาณิชย์ที่สามารถติดตามและควบคุมคุณภาพได้ในทุกขั้นตอน ภายใต้กรอบการดำเนินงานบนพื้นฐาน “3 เสาหลัก” ได้แก่ :ความเชื่อถือได้ (Reliable): ยานพาหนะที่ให้บริการมีมาตรฐานสูง พร้อมบริการดูแลซ่อมบำรุง เช็คระยะ และจัดเตรียมรถทดแทนในกรณีฉุกเฉินการควบคุมผลลัพธ์ได้ (Predictable): ระบบบริหารจัดการที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะรถ การซ่อมบำรุง และการใช้งานได้แบบเรียลไทม์ความสามารถในการขยายธุรกิจ (Scalable): รองรับการเพิ่มจำนวนยานพาหนะตามการเติบโตของสาขาแฟรนไชส์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง“การผนึกกำลังกันระหว่าง SO กับ CHAIXI สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด ‘Trusted Partner & Delivering Excellence’ โดยบริษัทไม่ได้ให้บริการเพียงการส่งมอบรถเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำจุดแข็งด้านระบบ Outsourcing ที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอาหารและแฟรนไชส์ เพื่อส่งมอบความมั่นใจ ความสม่ำเสมอ และ ความสามารถในการควบคุมผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนการการเติบโตของพันธมิตรอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ ‘All Solutions One Outsource’ ของบริษัทฯ ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไทยสู่มาตรฐานระดับประเทศ” นางสาวณธิมา กล่าวนายอุดม ปาริชาตวุฒิกุล ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสตรีทฟู้ดที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี กล่าวว่า ปัจจุบัน CHAIXI มีเครือข่ายแฟรนไชส์มากกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศ ด้วยพันธกิจ“ครัวของทุกบ้าน อาหารของทุกคน หนึ่งในใจทุกเวลา” โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้แนวทางบริหารจัดการรถขนส่งผ่านการเช่ารถจากพนักงานภายในองค์กร ซึ่งแม้จะรองรับการเติบโตในระยะเริ่มต้นได้ดี แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานการบริการและความต่อเนื่องในการดำเนินงานบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่แข็งแกร่งและรองรับการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับ SO ในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการบริหาร การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานที่ไม่ต้องกังวลกับภาระด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในแง่ของความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานของรถ และ การบำรุงรักษาที่เป็นระบบ เพื่อรักษาความไว้วางใจ และ ความน่าเชื่อถือในทุกมิติแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิด People First ที่เรายึดถือมาโดยตลอด และเป้าหมายการเป็น “สตรีทฟู้ดมหาชน” อย่างยั่งยืน