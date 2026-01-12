BGRIM ทุ่มกว่า 7.2พันล้านบาท ซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสหรัฐ

บี.กริม เพาเวอร์ ส่ง บ.ย่อย ข้าลงทุนในสัดส่วน 25% ในพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา กำลังการผลิตรวม 406 เมกะวัตต์ มูลค่า 7,272.43 ล้านบาท ตามแผนยุทธศาสตร์ “GreenLeap” เน้นขยายพอร์ท “พลังงานทดแทน”
นายพีรเดช พัฒนจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจพัฒนาพลังงานหมุนเวียนบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผย BGRIM รุกตลาดพลังงานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบริษัทย่อยเข้าลงทุนในสัดส่วน 25% ในพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา กำลังการผลิตรวม 406 เมกะวัตต์ ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่าง Brookfield NERH Aggregator LLC (Brookfield)
โดยบริษัท BGP Holding (US), LLC (BGP US) บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ถือครองผลประโยชน์ทั้งหมด (membership interests) 100% ได้เข้าลงทุนโดยได้มาซึ่งสิทธิ์ในผลประโยชน์ในสัดส่วน 25% ในบริษัท New England Reliable Hydropower Holdings LLC (NERH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Brookfield ภายหลังจากการบรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายที่ลงนามเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 คิดเป็นมูลค่าการเข้าลงทุนรวม 230.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,272.43 ล้านบาท)
ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการเสร็จสิ้น NERH จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยสิทธิในผลประโยชน์ที่เหลือ 75% ใน NERH จะถือโดยบริษัทในเครือของ Brookfield NERH เป็นเจ้าของและดำเนินงาน พอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลากหลายแห่ง รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง กำลังการผลิตรวม 406 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 8 เมกะวัตต์
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตั้งอยู่ในรัฐเมนจำนวน 403 เมกะวัตต์ (25 โรงไฟฟ้า) และในรัฐนิวแฮมป์เชียร์จำนวน 3 เมกะวัตต์ (1 โรงไฟฟ้า) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพอร์ตโฟลิโอดังกล่าวมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำทั้งหมดในตลาดเสรี New England ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายในตลาด New England Independent System Operator (ISO-NE) และจ่ายให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าภาคเอกชนหลายรายผ่านกลไกและสัญญาที่มั่นคง
นายพีรเดชกล่าวอีกว่า ภาคพลังงานของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในตลาด ISO-NE นับเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับ บี.กริม เพาเวอร์ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค New England มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 138 เทระวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2568 เป็น 256 เทระวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2593
ทั้งนี้ มีปัจจัยสำคัญทั้งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้พลังงานไฟฟ้า และนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ขณะเดียวกัน ทุกรัฐในภูมิภาค New Englandยังได้กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 80% ภายในปี 2593ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดและ มั่นคงมากยิ่งขึ้น
อีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดพลังงานในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะตลาด ISO-NEมีความน่าสนใจ คือโครงสร้างตลาดแบบเสรีที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงกลไกราคาไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนพลังงานที่แท้จริงช่วยลดความเสี่ยงจากควาผันผวนของราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ระบบตลาดเสรียังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถสร้างรายได้ตามประสิทธิภาพและมูลค่าที่สร้างให้ระบบ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถสั่งการผลิตได้ในช่วงเวลาที่ระบบต้องการ (Dispatchable) เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำในพอร์ตโฟลิโอที่ บี.กริม เพาเวอร์เข้าลงทุน ซึ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลตอบแทนของ บี.กริม เพาเวอร์
ในระยะยาว
สำหรับการลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap ของ บี.กริมเพาเวอร์ที่มุ่งเน้นขยายฐานสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนให้มีความหลากหลายทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และประเภทเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนโดยเป็นการสืบต่อจากความสำเร็จในการเป็นพันธมิตรกับ Brookfieldในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Malacha ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน NERH จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของ บี.กริม เพาเวอร์และการลงทุนดังกล่าวไม่เพียงแต่ขยายฐานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ บี.กริมเพาเวอร์ ในสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านแพลตฟอร์มที่มีความมั่นคง สามารถขยายการลงทุนอย่างมีศักยภาพในระยะยาว แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันกับ Brookfield ในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนภายใต้การลงทุน ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวในการก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 (ปี ค.ศ. 2050) รวมถึงเป้าหมายกำลังการผลิตสู่ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573