บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards จากเวที SET Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาล
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Outstanding Investor Relations Award กลุ่มรางวัล Business Excellence ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในพิธีประกาศผลรางวัล SET Awards 2025 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่างๆ
รางวัลดังกล่าวที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่พิจารณาจากศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ และการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในฐานะบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทย
บี.กริม เพาเวอร์ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยมีวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว “GreenLeap – Global and Green” ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% ในปี 2573 พร้อมก้าวสู่ องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 หรือ ค.ศ. 2050