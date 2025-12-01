บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุนงาน IGNITE Thailand-Korea Business Forum ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน “ไทย-เกาหลีใต้”

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน IGNITE Thailand-Korea Business Forum, Bangkok 2025 เวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ โดยเฉพาะการสำรวจศักยภาพของไทยในด้านต่างๆ รวมถึงโอกาสในการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนการสานต่อโครงการ และนโยบายที่สนับสนุนการลงทุน โดยได้รับเกียรติจากผู้นำระดับสูงของไทย และเกาหลีใต้ ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอี ฮัก-ยอง รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมงานพร้อมแสดงปาฐกถา เพื่อแสดงถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัน กรุงเทพฯ
งานสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักในโอกาสสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ ร่วมกับ Herald Media Group นำคณะนักลงทุนเกาหลีใต้จากหลากหลายอุตสาหกรรมมาเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2568 โดยมีบริษัทชั้นนำจำนวนมากเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจกับภาคเอกชนไทย พร้อมขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเกาหลีใต้ อย่างเป็นรูปธรรมผ่านข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่ครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจไทย-เกาหลีใต้ ผ่านกิจกรรม Business Matching การจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้ พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนศักยภาพทางธุรกิจ และหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคตตอกย้ำถึงเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งมั่นขยายพอร์ตโครงการพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 และก้าวสู่เป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)
ภายในงานสัมมนาดังกล่าว ยังมีการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะด้าน โดยเน้นนำเสนอและหารือโอกาสการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ Smart Solutions โดยนำเสนอในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์การลงทุนของไทยในสาขา Smart Solution” ทั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ ยังมีเสวนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ภายใต้หัวข้อ “พลังสร้างเศรษฐกิจไทย-เกาหลี : กลยุทธ์สู่ความร่วมมือใหม่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์” โดยผู้แทนฝ่ายไทย และหัวข้อ “K-Wave ปรากฏการณ์ระดับโลก : กลยุทธ์ความสำเร็จและโอกาสใหม่ของไทย” โดยผู้แทนฝ่ายเกาหลีใต้
ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ในฐานะบริษัทชั้นนำจากประเทศไทย และเป็นบริษัทเอกชนต่างชาติรายเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลเกาหลีใต้ให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนใน 2 โครงการ ได้แก่ Yeonggwang Nakwol และ Yeonggwang Hanbit โดยทั้งสองโครงการได้ลงนามสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมพร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์บางส่วน (Partial COD) ของโครงการ Yeonggwang Nakwol ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระหว่างไทยและเกาหลีใต้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม