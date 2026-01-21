PANELเปิดโชว์รูมใหม่ใจกลาง จ.ภูเก็ต รับอสังหาฯภาคใต้โต

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ พร้อมเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ใจกลางจังหวัดภูเก็ต รองรับการเติบโตของภาคอสังหาฯ ภาคใต้ และตลาด DIY ที่ได้รับความนิยมกลุ่มชาวต่างชาติ ชูจุดเด่นบริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการจัดส่งและติดตั้งถึงสถานที่ ฟากแม่ทัพหญิง "จูเลีย เพ็ชญไพศิษฎ์" ระบุมั่นใจ หนุนผลงานรวมปี 69 เติบโตก้าวกระโดดทำ ออลไทม์ไฮ ต่อเนื่อง
นางจูเลีย เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) ผู้นำระบบประตูห้องผ่าตัด ระบบประตูอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนกันเสียง และห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า บริษัทฯพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่ในใจกลางเมือง จังหวัด ภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการในพื้นที่ภาคใต้ รองรับการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงตลาด DIY ซึ่งได้รับความนิยมมากในกลุ่มชาวต่างชาติอย่างคึกคัก
โดยโชว์รูมแห่งนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่มองหาสินค้าคุณภาพสูงและดีไซน์ทันสมัย พร้อมจุดเด่นด้านการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน ไปจนถึงบริการจัดส่งและติดตั้งถึงสถานที่ลูกค้า
“การเปิดโชว์รูมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายตลาดในปี 2569 ซึ่งเมืองภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ มีแนวโน้มเติบโตสูงในภาคอสังหาริมทรัพย์ ตามความนิยมของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด”
ปัจจุบัน PANEL มีรายได้มาจากธุรกิจการจำหน่ายประตูและผนัง ตามด้วยธุรกิจรับเหมางานระบบและอื่นๆ โดยในปีนี้มีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานรับเหมาฯ ทั้งในส่วนงานระบบห้องผ่าตัด และรับเหมาตกแต่งภายใน เช่น งานรับเหมาตกแต่งภายในของอาคารสำนักงานและร้านกาแฟพันธุ์ไทย รวมถึงการมองหาโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยต่อยอดในธุรกิจเดิม หรือ กระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจใหม่ เพื่อผลักดันการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน