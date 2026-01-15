ตำรวจภาค 2 ร่วม สสจ.ชลบุรี บุกจับหมอเก๊-คลินิคเสริมความงามเถื่อนกลางเมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจภาค2 ร่วม สสจ.ชลบุรี บุกจับหมอเก๊-คลินิคเสริมความงามเถื่อนกลางเมืองพัทยา ผงะขณะบุกจับกำลังให้บริการฉีดโบท็อกแก่ลูกค้า จนต้องสั่งให้หยุดดำเนินการทันที
วันนี้ ( 15 ม.ค.) พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 นำกำลังตำรวจสืบสวน ภาค 2 พร้อมด้วย นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) เข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามเถื่อนบนถนนพัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการดูแลความงามโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจสอบภายในคลินิกพบเป็นอาคาร 4 ชั้น 2 คูหา ที่มีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรา บริเวณชั้นล่างแบ่งเป็นห้องต้อนรับลูกค้า ด้านหลังแบ่งเป็น 2 ห้องคือ ห้องเก็บยาและห้องรักษา ซึ่งภายในห้องมีบุคคลแต่งชุดสีชมพู 2 คนเป็นผู้ช่วย และชุดสีเขียว 1 คน เป็นผู้ดำเนินการฉีดโบท๊อก เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดการกระทำ
โดยมี น.ส. จรรยาณิชย์ อายุ 35 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีในข้อหา เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต , ขายยาตาม พรบ.ยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วน น.ส.ชาลิษา (ชุดสีเขียว) ซึ่งไม่ได้เป็นแพทย์แต่อย่างใด ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหา "ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยการเป็นแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต"