ชวนคนไทยซื้อของขวัญวันแม่ ! ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP เมืองทองธานี

จัดยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี กับงาน “งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “จากสองมือคนไทย… สู่หัวใจคนทั้งโลก (From Hand To Heart)” ภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์โอทอป สินค้าดี สินค้าเด่นของแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นของใช้ ของขวัญ ของแต่งบ้าน เสื้อผ้าไทย และอาหาร ที่คัดเลือกมาไว้ภายในงานเหมือนเช่นทุกปี โดยเฉพาะใครกำลังมองหาของขวัญมอบให้กับแม่ ในวันแม่แห่งชาติ ต้องไม่พลาดงานนี้
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ประกอบการโอทอป ตั้งแต่ 3 ดาว ถึง 5 ดาว มาร่วมในงานนี้ กว่า 2,000 บูท
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านโครงการศิลปาชีพ จนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถต่อยอดไปสู่ระดับสากล
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมีโซนนิทรรศการ กิจกรรม และการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี โซน OTOP Trader จังหวัด และ OTOP Trader ประเทศไทยและ ยังมีโซน Highlight ได้แก่ โซนศิลปิน OTOP โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก ประกอบด้วยนิทรรศการผ้าไทย First Lady นิทรรศการเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ โซนพลิกโฉม OTOP ไทยสู่โลกออนไลน์ และ Modern Trade