9 – 17 ส.ค.68 เตรียมพบกับงานใหญ่แห่งปี ‘ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี’ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ เดียร์น่า ฟลีโป ร่วมถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทย

วันนี้ (2 สิงหาคม 2568) นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ณ บริเวณลานเมือง 2 สุขสยาม ชั้น G @ICON SIAM เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีดาราสาว เดียร์น่า ฟลีโป ในฐานะพรีเซนเตอร์ประจำปี 2568 และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนายสยาม ศิริมงคล กล่าวว่า การจัดงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและพระเมตตาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมอาชีพให้พสกนิกรผ่านโครงการศิลปาชีพ และยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยกระดับสู่สากล โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด จากสองมือคนไทย… สู่หัวใจคนทั้งโลก (From Hand To Heart) เพื่อสะท้อนถึงพลังในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP อันทรงคุณค่า ผ่านภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย เพื่อก้าวสู่ตลาดสากล ส่งตรงไปถึง “หัวใจ” ของทุกคนทั่วโลกไม่ว่าชาติใด ภาษาใดก็ตามสำหรับการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน มียอดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยภายในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ ดังนี้1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ 3) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 4) โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี 5) โซน OTOP Trader จังหวัด และ OTOP Trader ประเทศไทย 6) โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว รวมกว่า 2,000 บูธ และ OTOP ชวนชิม นอกจากนี้ ยังมีโซน Highlight ได้แก่ โซนศิลปิน OTOP โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก ประกอบด้วย นิทรรศการผ้าไทย/ First Lady / นิทรรศการเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ /โซนพลิกโฉม OTOP ไทยสู่โลกออนไลน์ และ Modern Trade โดยภายในงานจะมี “Studio OTOP live streaming” เป็นพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางการทำตลาดออนไลน์ และเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ผ่าน e-Commerce platform โดย concept ของการจัด OTOP LIVE Streaming ในครั้งนี้ คือ Learn Live, Rich คือการให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เรียนรู้กระบวนการทำการตลาดออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สอน และให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทำไปพร้อมกัน จนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเป็นทักษะที่สำคัญ ทำให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจความมั่งคั่ง และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน/ โซน Health & SPA สไตล์ สปาไทย ที่มีทั้งการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย / โซนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพัฒนา OTOP KBO / โซนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน “จักสาน” สู่ตลาดสากล ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีกิจกรรมความบันเทิง เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย​ด้านดาราสาวเดียร์น่า ฟลีโป ที่ปรากฏตัวในชุดผ้าไหมทอมือสีขาวครีมธรรมชาติ สง่างามในสไตล์ร่วมสมัย สะท้อนความงามเรียบหรูของผ้าไทยในบริบทของคนรุ่นใหม่ กล่าวถึงความรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ว่า“รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปาชีพฯ ในปีนี้ เพราะผ้าไทยไม่ใช่แค่เสื้อผ้า แต่คือศิลปะ คือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ทุกผืนล้วนมีที่มา ผ้าไทยไม่ใช่ของโบราณ หรือของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนได้ ไม่ว่าจะใส่ไปทำงาน ไปเที่ยว หรือใส่ในโอกาสพิเศษ ก็สวย สง่า และภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ อยากชวนทุกคนให้ไปร่วมงานนี้ ที่สำคัญ จัดขึ้นช่วงวันแม่แบบนี้ เหมาะมากที่จะพาคุณแม่มาช้อป มาชิม หรือจะเลือกของขวัญแทนใจให้คุณแม่ก็ได้ค่ะ”“9–17 สิงหาคมนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาชม ชิม ช้อป และร่วมภาคภูมิใจไปกับผลิตภัณฑ์ OTOP งานนี้ไม่ได้มีแค่ของสวย ๆ แต่เต็มไปด้วยของดีจากทุกภูมิภาคที่ชาวบ้านตั้งใจทำด้วยมือและหัวใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP บอกเลยว่าคุณภาพไม่แพ้ใครในโลก โดยเฉพาะผ้าไทย รวมถึงของกินของใช้จากชุมชนทั่วประเทศ ที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัส เลือกซื้อ และสนับสนุนผู้ผลิตโดยตรง ถือเป็นเวทีที่รวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และศักยภาพของคนไทยไว้มากที่สุดงานหนึ่งแห่งปีครับ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย