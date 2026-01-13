Rabbit Pro Techverse Summit 2025 - ก้าวแรกสู่ 'Partnership Journey' แห่งอนาคตการผลิต 3D Printing

สิ้นสุดไปอย่างสวยงามและน่าประทับใจเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา กับงาน "Rabbit Pro TechverseSummit 2025: 'Partnership Journey' - สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตไปด้วยกัน" ณ โชว์รูมของ Rabbit Pro Industries! งานนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดตัวโชว์รูมใหม่ แต่เป็นการรวมพลังของนวัตกรรม ความรู้ และเครือข่าย เพื่อก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของอุตสาหกรรม 3D Printing อย่างแท้จริง
การเปิดตัวโชว์รูมครั้งแรก: หัวใจของนวัตกรรม Rabbit Pro
งาน Rabbit Pro Techverse Summit 2025 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ Rabbit Pro ได้เปิดประตูต้อนรับพันธมิตรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเข้าสู่ "บ้าน" แห่งนวัตกรรม โชว์รูมแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี 3D Printing+LowVolume Production อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ไปจนถึงการผลิตชิ้นงานจริง ทุกตารางนิ้วของโชว์รูมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Rabbit Pro ในการเป็นผู้นำและ "พันธมิตร" ที่ดีที่สุดให้กับทุกธุรกิจของคุณ
Innovation Showcase: ปลดล็อกศักยภาพในทุกขั้นตอนการผลิต
ในช่วง Innovation Showcase ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของ Rabbit Pro ที่มาพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ด้าน 3D Printing Manufacturing ครบทุกกระบวนการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญที่เน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรดังนี้ :
1. Design & Scan: "จุดเริ่มต้นความสำเร็จ: Design & Scan ที่ Rabbit Pro ร่วมสร้างกับพันธมิตร"
• ผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกระบวนการ 3D Scanning ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแปลงชิ้นงานจริงให้เป็นโมเดลดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ เพื่อต่อยอดไปสู่งาน Reverse Engineering และการปรับปรุงชิ้นงาน
• พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิด Design for Additive Manufacturing (DfAM) ที่ Rabbit Pro พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในการออกแบบชิ้นงานให้สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของเทคโนโลยี 3D Printing ออกมาได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านความซับซ้อนของรูปทรง การลดน้ำหนัก การรวมชิ้นส่วน และการเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงาน เพื่อให้ทุกการออกแบบคือ "จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ" ที่แท้จริง!
2. 3D Printing Manufacturing: พลังขับเคลื่อนจากพันธมิตร
• ผู้เชี่ยวชาญได้เจาะลึกถึงแนวทางลดต้นทุนการผลิตด้วย 3D Print & Low Volume Production ในฐานะพันธมิตร โดยนำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถผลิตชิ้นส่วนเฉพาะทางในปริมาณน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
• พร้อมทั้งแนะนำการเลือกเทคโนโลยีและเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม (FDM, SLA, SLS, SLM, Injection, Prototype Mold, Silicon Mold, CNC) เพื่อให้พันธมิตรเข้าใจความแตกต่างและข้อดีของเทคโนโลยีแต่ละประเภท และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ทุกข้อมูลที่นำเสนอล้วนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
'Partnership Journey': การเชื่อมโยงที่เหนือกว่า
หัวใจของงานนี้คือแนวคิด 'Partnership Journey' ที่ Rabbit Pro มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ร่วมกับทุกท่าน เราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราก้าวเดินไปด้วยกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย และการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ คือรากฐานสำคัญที่ทำให้งานนี้เต็มไปด้วยพลังและโอกาส
คำขอบคุณจากใจ: สู่ก้าวต่อไปที่มั่นคง
พวกเราทีมงาน Rabbit Pro Industries ขอขอบพระคุณพันธมิตรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจากใจจริง ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสำคัญนี้ ทุกรอยยิ้ม ทุกคำถาม ทุกความคิดเห็น ล้วนเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ Rabbit Pro ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เราภูมิใจที่ได้เป็น 'พันธมิตร' ของท่าน และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อปลดล็อกศักยภาพ และขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างยั่งยืน! แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า
หากสนใจปรึกษาเกี่ยวกับงาน 3D Printing หรือ 3D Printer สามารถติดต่อ
Tel: 063-829-5411
Website : www.rabbitpro.co.thLINE: @rabbitpro / https://lin.ee/4pEJ34z
หรือสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโชว์รูมแรบบิทได้ตามที่อยู่
RABBIT PROShowroom 103 village No.13Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540